Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragemChape precisa da vitória e de um tropeço de Criciúma ou Goiás para conseguir o acesso. Dragão pode complicar rival goiano
Na luta pelo acesso, somente a vitória interessa para a Chapecoense. Afinal, em caso de empate ou derrota, o time catarinense não terá mais chances de subir novamente para a elite do futebol brasileiro. Nesse clima de decisão, portanto, a Chape enfrenta o Atlético-GO, neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão.
Além da necessidade da vitória, a Chapecoense precisa torcer por um tropeço de Criciúma ou Goiás. Afinal, não depende apenas de si. Em quinto lugar com 59 pontos, a Chape está dois pontos atrás do G4. O Goiás, aliás, tem confronto direto contra o Remo, fora de casa, que também está na briga pelo acesso para a elite do futebol brasileiro.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+, ESPN, Rede TV e Desimpedidos.
Como chega a Chapecoense
A Chapecoense joga a vida pelo acesso. Sem vencer há três jogos, a Chape tenta encerrar a sequência negativa na reta final e ainda sonha com a vaga na elite do futebol brasileiro. Para isso, portanto, precisa vencer. Dessa forma, conta com o apoio da torcida na Arena Condá, que promete uma grande festa em busca do sonho de retornar para a primeira divisão do Brasileirão.
Para o jogo decisivo, o técnico Gilmar Dal Pozzo pode contar com retornos importantes. Entre eles, o zagueiro João Paulo e o meia Giovanni Augusto. Ambos desfalcaram o time nas últimas duas rodadas. O meio-campista, aliás, é o líder de assistências da Série B do Brasileirão, mas ficou fora de combate por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o meia Márcio Júnior está suspenso.
Como chega o Atlético-GO
Sem chances de acesso e também sem risco de rebaixamento, o Atlético-GO não tem muita ambição para a última rodada da Série B do Brasileirão. Portanto, cumprirá tabela. O Dragão, aliás, pode ajudar o rival Goiás a conseguir o acesso, caso tire pontos da Chapecoense. Por outro lado, pode complicar o Esmeraldino em caso de derrota.
Além de cumprir apenas tabela na última rodada, o Atlético-GO já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Portanto, nos últimos dias, o clube goiano liberou alguns jogadores, além de ter trocado de treinador. O Dragão, aliás, conversa para renovar com Rafael Lacerda para 2026. Para o jogo diante da Chape, o treinador não tem desfalques.
CHAPECOENSE x ATLÉTICO-GO
Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 23/11/2025, às 16h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Bruno Leonardo, Victor Caetano e Eduardo Doma; Everton, Rafael Carvalheira, Jorge Jiménez, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Valdir Júnior, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Ariel e Robert Santos; Federico Martínez, Lelê e Talisson. Técnico: Rafael Lacerda
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
