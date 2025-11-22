Botafogo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, o Glorioso tem 55 pontos e está na zona que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tricolor, por sua vez, teve uma boa recuperação recente. É o 12º lugar, com 43 pontos. No entanto, segue na segunda metade da tabela.

A Voz do Esporte já está de prontidão para, a partir de 18h, transmitir, ao vivo, o embate entre cariocas e gaúchos. Eduardo Rizzati está com as cordas vocais preparadas para narrar. Kelvin Lucas assume a bronca nos comentários. As reportagens ficam sob a incumbência de Raphael Almeida.