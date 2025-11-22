Botafogo vence o Grêmio e se consolida no G5 do Brasileirão

Botafogo vence o Grêmio e se consolida no G5 do BrasileirãoGlorioso se impõe dentro do Nilton Santos e bate o Imortal por 3 a 2. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 58 pontos
Em um jogo bastante movimentado, o Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2, no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Cuiabano e Artur. Na segunda etapa, o Imortal diminuiu com André, os donos da casa ampliaram a vantagem com Marçal, e o Tricolor voltou a marcar com Carlos Vinícius.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 58 pontos e se manteve na 5ª posição. Já o Grêmio é o 12º colocado com 43 pontos. Na próxima rodada, o Glorioso enfrenta o Corinthians, dia 30, na Neo Química Arena, enquanto o Imortal recebe o Palmeiras, na Arena do Grêmio, na próxima terça-feira (25).
Botafogo passeia no primeiro tempo
O Botafogo começou o jogo se impondo como mandante da partida e abriu o placar logo aos 14 minutos. Savarino acertou o travessão, no rebote Artur tem o chute defendido por Volpi, mas a bola sobrou para Cuiabano, fazendo valer mais uma vez a “lei do ex”. Foi o terceiro gol marcado sobre o Grêmio, em três jogos.
Quatro minutos depois o Botafogo ampliou. Danilo serviu Artur, que driblou Gustavo Martins e chutou no cantinho, sem chances de defesa para Volpi. A assistência do volante foi o último ato dele na partida, já que sentiu a coxa esquerda logo depois e teve que ser substituído por Newton. O Grêmio tentou diminuir com André e Alysson, mas faltou pontaria para marcar.
Grêmio diminui e esquenta segundo tempo
O Grêmio voltou para o segundo tempo com mudanças. Cristaldo e Pavón entraram e tornaram o Tricolor mais ofensivo. Dessa forma, o time conseguiu diminuir com André, de cabeça, logo aos 3 minutos. A partir de então o jogo ficou franco, com o Imortal quase empatando com um bonito chute de fora da área de Cuéllar, obrigando Léo Linck a fazer uma grande defesa. O Botafogo respondeu com Marlon Freitas, que também arriscou de fora da área para a defesa de Volpi.
Aos 16 minutos, Savarino recebe um tronco de Marlon e o árbitro marcou o pênalti. No entanto, o VAR chamou e Felipe Fernandes de Lima mudou a decisão. O Botafogo seguiu pressionando e conseguiu ampliar com Marçal, aos 37 minutos. O jogador ganhou a bola pelo alto de Carlos Vinícius e cabeceou no canto. O Grêmio chegou a diminuir com Carlos Vinícius aos 44 minutos, escorando uma bola cruzada por Pavón. No entanto, apesar da pressão nos acréscimos, a vitória do Glorioso foi confirmada.
BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 22/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)
Gols: Cuiabano, 14’/1ºT (1-0); Artur, 18’/1ºT (2-0); André, 3’/2ºT (2-1); Marçal, 37’/2ºT (3-1); Carlos Vinícius, 44’/2ºT (3-2)
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Danilo (Newton, 26’/1ºT), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Marçal, 32’/2ºT), Joaquín Correa (Barrera, 9’/2ºT) e Kadir (Arthur Cabral, 9’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Viery, 26’/2ºT), Gustavo Martins e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson (Aravena, 20’/2ºT); Alysson (Pavón, intervalo), Lucas Esteves (Cristaldo, intervalo) e André (Carlos Vinícius, 26’/2ºT). Técnico: Mano Menezes
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR)
Cartão amarelo: Noriega, Gustavo Martins, Marlon Dodi (Grêmio); Vitinho, Savarino (Botafogo)
