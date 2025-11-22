Botafogo garante classificação para a Libertadores e alcança feito inédito

Glorioso estará pela terceira vez consecutiva na principal competição do continente. Agora o time luta por uma vaga direta na fase de grupos

A vitória sobre o Grêmio garantiu a classificação do Botafogo para a próxima edição da Copa Libertadores. O Glorioso chegou aos 58 pontos e não pode mais ser ultrapassado por times fora do G7. São os casos de São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino, que chegam no máximo aos 57 pontos.

Com a classificação, o Botafogo vai disputar a Copa Libertadores pela oitava vez – a terceira de forma consecutiva. Essa sequência jamais aconteceu na história do Glorioso.