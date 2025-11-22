Bayern goleia Freiburg e segue isolado na liderança do Alemão

O Bayern de Munique segue isolado na liderança do Campeonato Alemão. Dono de uma campanha praticamente perfeita, os Bávaros conquistaram a décima vitória em 11 jogos após golear o Freiburg por 6 a 2, neste sábado (22), pela 11ª rodada da competição. Os visitantes saíram na frente do placar com Suzuki e Manzambi, mas sofreram a virada com gols de Karl, Olise (2), Upamecano, Kane e Jackson.

Invicto e líder isolado, o Bayern de Munique levou um susto no início da partida. Afinal, o Freiburg surpreendeu e fez 2 a 0 em menos de 20 minutos, com gols de Suzuki, aos 12, e Manzambi, aos 17. Contudo, os Bávaros reagiram ainda no primeiro tempo. Dessa forma, descontaram com Karl, aos 22, e empataram o duelo no apagar das luzes, aos 47, com Olise.