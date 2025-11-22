Bayern goleia Freiburg e segue isolado na liderança do Alemão

Bayern goleia Freiburg e segue isolado na liderança do AlemãoTime alemão sofre 2 a 0, mas busca a virada e atropela o rival
O Bayern de Munique segue isolado na liderança do Campeonato Alemão. Dono de uma campanha praticamente perfeita, os Bávaros conquistaram a décima vitória em 11 jogos após golear o Freiburg por 6 a 2, neste sábado (22), pela 11ª rodada da competição. Os visitantes saíram na frente do placar com Suzuki e Manzambi, mas sofreram a virada com gols de Karl, Olise (2), Upamecano, Kane e Jackson.
Invicto e líder isolado, o Bayern de Munique levou um susto no início da partida. Afinal, o Freiburg surpreendeu e fez 2 a 0 em menos de 20 minutos, com gols de Suzuki, aos 12, e Manzambi, aos 17. Contudo, os Bávaros reagiram ainda no primeiro tempo. Dessa forma, descontaram com Karl, aos 22, e empataram o duelo no apagar das luzes, aos 47, com Olise.
Na etapa final, o Bayern de Munique dominou as ações. O Freiburg sentiu o empate no fim do primeiro tempo e não conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa. Dessa forma, Upamecano virou para os Bávaros aos 10 minutos, enquanto Harry Kane deixou a sua marca aos 15. Nicolas Jackson fez o quinto aos 33, enquanto Olise fechou o placar aos 39. Baile dos Bávaros.
Com a vitória, o Bayern de Munique chegou aos 31 pontos e segue isolado na liderança do Campeonato Alemão. O Freiburg, por sua vez, é o 10º colocado, com 13. Os Bávaros voltam a campo na próxima quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), contra o Arsenal, em Londres, pela Liga dos Campeões da Europa.
Jogos da 11ª rodada do Alemão:
Sexta-feira (21/11)
Mainz 05 1×1 Hoffenheim
Sábado (22/11)
Heidenheim 0x3 Borussia Monchengladbach
Borussia Dortmund 3×3 Stuttgart
Bayern de Munique 6×2 Freiburg
Augsburg 1×1 Hamburgo
Wolfsburg 1×3 Bayer Leverkusen
Colônia x Eintracht Frankfurt – 14h30
Domingo (23/11)
Leipzig x Werder Bremen – 11h
St. Pauli x Union Berlin – 13h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.