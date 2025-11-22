Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemEsquadrão de Aço e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (23), Bahia e Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai movimentar as duas partes da classificação. O Esquadrão briga por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, enquanto o Cruz-Maltino quer encerrar qualquer possibilidade de rebaixamento. No primeiro turno, em São Januário, o Vasco venceu por 3 a 1.
Onde assistir?
Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube)
Como chega o Bahia?
O Bahia quer se recuperar do tropeço da rodada passada quando perdeu, em casa, para o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento. O resultado foi muito ruim, tendo em vista que os adversários diretos pelo G5, Botafogo e Fluminense, venceram. O Esquadrão está na sétima posição, com 53 pontos, dois a menos que o Glorioso, o quinto colocado.
O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Michel Araújo e Santi Arias. O meia cumpriu suspensão diante do Fortaleza, enquanto o lateral-direito esteve à serviço da seleção da Colômbia. Ambos estão à disposição para enfrentar o Vasco. Os desfalques são Sanabria, que lesionou o joelho e só volta em 2026 e Ruan Pablo, que está com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17.
Como chega o Vasco?
Em queda livre após perder nas últimas quatro rodadas, o Vasco se afastou da briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores e se aproximou da zona do rebaixamento. Apesar do risco ser de apenas 1%, a proximidade ligou o sinal de alerta. O Cruz-Maltino está na 13ª posição, com 42 pontos, seis a mais que o Vitória, que abre o Z4.
O técnico Fernando Diniz terá os reforços de Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gómez, que desfalcaram o Vasco na derrota para o Grêmio. No entanto, não vai poder contar com Coutinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
BAHIA X VASCO
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
(BA)
Data e hora: 23/11/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Nuno Moreira; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Jefferson Ferreira de Morais (GO)
Auxiliares: –
VAR: –
