Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (23), Bahia e Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai movimentar as duas partes da classificação. O Esquadrão briga por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, enquanto o Cruz-Maltino quer encerrar qualquer possibilidade de rebaixamento. No primeiro turno, em São Januário, o Vasco venceu por 3 a 1.

LEIA MAIS: Vasco tem risco de rebaixamento? Checamos!

Como chega o Bahia?

O Bahia quer se recuperar do tropeço da rodada passada quando perdeu, em casa, para o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento. O resultado foi muito ruim, tendo em vista que os adversários diretos pelo G5, Botafogo e Fluminense, venceram. O Esquadrão está na sétima posição, com 53 pontos, dois a menos que o Glorioso, o quinto colocado.

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Michel Araújo e Santi Arias. O meia cumpriu suspensão diante do Fortaleza, enquanto o lateral-direito esteve à serviço da seleção da Colômbia. Ambos estão à disposição para enfrentar o Vasco. Os desfalques são Sanabria, que lesionou o joelho e só volta em 2026 e Ruan Pablo, que está com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17.

Como chega o Vasco?

Em queda livre após perder nas últimas quatro rodadas, o Vasco se afastou da briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores e se aproximou da zona do rebaixamento. Apesar do risco ser de apenas 1%, a proximidade ligou o sinal de alerta. O Cruz-Maltino está na 13ª posição, com 42 pontos, seis a mais que o Vitória, que abre o Z4.