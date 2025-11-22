Atlético-MG fecha 2025 com apenas R$44,6 milhões em premiações

Galo é vice-campeão da Sul-Americana e deixa de faturar alto valor com título. Quantia é muito inferior a conquistada no ano passado

A campanha na Sul-Americana foi a principal fonte de receita do Galo em 2025. A equipe havia somado R$ 19,8 milhões até chegar à decisão e, com o segundo lugar, adicionou mais US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,74 milhões na cotação atual. A conquista do título teria elevado o montante total para aproximadamente R$ 54,3 milhões.

O Atlético-MG encerrou a temporada com frustração e saldo financeiro modesto ao perder a final da Sul-Americana para o Lanús. O vice-campeonato deixou o clube alvinegro com ganhos de R$ 44,64 milhões em premiações ao longo do ano, além de fora da próxima edição da Copa Libertadores.

Na Copa do Brasil, o Atlético não passou das quartas de final. Eliminado pelo rival Cruzeiro, o clube fechou sua participação com premiação acumulada de R$ 14,1 milhões.

O desempenho financeiro desta temporada ficou muito aquém do que o clube registrou no ano anterior. Afinal, em 2024, mesmo sem erguer troféus, o Atlético chegou às finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Assim, garantiu um faturamento total de R$ 143,9 milhões, mais do que o triplo de 2025.

Além disso, naquele ano, o Galo arrecadou R$ 51,14 milhões pela campanha na Copa do Brasil e outros R$ 92,8 milhões pela trajetória na Libertadores, marca que não pôde ser repetida nesta temporada.

Sem a vaga na principal competição do continente e com uma receita reduzida, o Atlético-MG agora projeta uma reconstrução esportiva e financeira para 2026.