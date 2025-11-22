Athletico-PR x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em clima de final, Furacão joga por um empate para garantir o acesso e ainda sonha com o título da Série B

A matemática é simples para o time da casa: um empate garante o acesso. Para ser campeão, precisa vencer e torcer por uma derrota do líder e arquirrival Coritiba contra o Amazonas. Já o América-MG chega para o confronto apenas para cumprir tabela, sem riscos de rebaixamento e sem chances de alcançar a primeira parte da classificação.

A última rodada da Série B promete fortes emoções na Arena da Baixada. Neste domingo (23), o Athletico-PR recebe o América-MG às 16h30 (horário de Brasília). Com ingressos esgotados em poucas horas, o Furacão joga a vida para confirmar o retorno à elite e, quem sabe, levantar a taça.

Onde assistir

A partida entre Athletico-PR e América-MG, pela última rodada da Série B, terá transmissão ao vivo no Disney+.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chega embalado após uma virada emocionante sobre a Ferroviária. O time depende apenas de si para voltar à Série A e terá o apoio maciço de sua torcida. O técnico Odair Hellmann terá um desfalque importante: o lateral Benavidez está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Madson deve assumir a vaga na ala direita.

Como chega o América-MG

O América-MG entra em campo sem grandes aspirações, apenas para encerrar sua participação na temporada. O técnico Alberto Valentim, no entanto, terá reforços para o duelo. O meia Miguelito retorna após servir a seleção da Bolívia, e o zagueiro Lucão volta de suspensão. O Coelho busca terminar o campeonato de forma digna, mesmo sem objetivos na tabela.

ATHLETICO-PR X AMÉRICA-MG

Série B do Brasileiro – 38ª rodada

Data e hora: 23 de novembro de 2025 (domingo), às 16h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena (Arena da Baixada), em Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Madson, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

AMÉRICA-MG: Gustavo; Júlio César, Emerson, Lucão e Paulinho; Miquéias, Felipe Amaral e Yago Souza; Miguelito, Willian Bigode e Christian Ortiz. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Onde assistir: Disney+