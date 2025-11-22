Astro do Liverpool compra cão de guarda após receber ameaças de morte

Atacante investe mais de R$ 200 mil em Dobermann treinado para reforçar segurança em meio à má fase e episódios de violência na Suécia

Alexander Isak decidiu investir pesado na própria segurança. O astro do Liverpool gastou cerca de 34 mil euros (R$ 210 mil) para comprar um Dobermann treinado para proteção.

O atacante de 26 anos adquiriu o animal da empresa ‘Phoenix Dogs’, que apresentou o cão como “bonito por dentro e por fora” e uma “fera impressionante”. A escolha de Isak segue uma tendência entre jogadores de elite. Nomes como Marcus Rashford, Kyle Walker e Jack Grealish também recorrem a cães de guarda para reforçar a segurança em casa, já que assaltos a residências de atletas têm se tornado comuns na Inglaterra, principalmente durante os jogos.

A compra do cão também está ligada às ameaças de morte que o jogador recebeu recentemente na Suécia, país onde também vem enfrentando críticas e rendimento abaixo do esperado. Em setembro, diversos atletas suecos foram alvo de mensagens consideradas “além de qualquer limite” nas redes sociais. O chefe de segurança da Federação Sueca, Martin Fredman, levou dez desses casos à polícia, que trata o assunto como crime.