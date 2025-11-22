Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Astro do Liverpool compra cão de guarda após receber ameaças de morte

Atacante investe mais de R$ 200 mil em Dobermann treinado para reforçar segurança em meio à má fase e episódios de violência na Suécia
Alexander Isak decidiu investir pesado na própria segurança. O astro do Liverpool gastou cerca de 34 mil euros (R$ 210 mil) para comprar um Dobermann treinado para proteção.

O atacante de 26 anos adquiriu o animal da empresa ‘Phoenix Dogs’, que apresentou o cão como “bonito por dentro e por fora” e uma “fera impressionante”. A escolha de Isak segue uma tendência entre jogadores de elite. Nomes como Marcus Rashford, Kyle Walker e Jack Grealish também recorrem a cães de guarda para reforçar a segurança em casa, já que assaltos a residências de atletas têm se tornado comuns na Inglaterra, principalmente durante os jogos.

A compra do cão também está ligada às ameaças de morte que o jogador recebeu recentemente na Suécia, país onde também vem enfrentando críticas e rendimento abaixo do esperado. Em setembro, diversos atletas suecos foram alvo de mensagens consideradas “além de qualquer limite” nas redes sociais. O chefe de segurança da Federação Sueca, Martin Fredman, levou dez desses casos à polícia, que trata o assunto como crime.

A fase do sueco no Liverpool, porém, não está sendo das melhores desde a saída do Newcastle. Contratado por 145 milhões de euros (R$ 900 milhões), Isak tem somente um gol e uma assistência até agora. Dessa maneira, ele ainda tenta retomar a forma física após uma pré-temporada conturbada pela indefinição sobre seu futuro.

