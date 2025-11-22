Arsenal x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em clássico londrino válido pela 12ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de clássico londrino na Premier League 2025/26. Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo (23), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, casa dos Gunners, líderes da competição, após a pausa para a Data Fifa de novembro. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

xx Como chega o Arsenal O Arsenal apresenta o melhor futebol da Inglaterra até o momento e é o líder isolado da Premier League com 26 pontos, quatro de vantagem para o Manchester City, segundo colocado. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta quer manter o mesmo desempenho de antes da pausa para a Data Fifa. Além disso, os Gunners estão invictos há 14 jogos, somando todas as competições. Mesmo assim, o Arsenal segue com vários problemas no elenco. Isto porque Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Kai Havertz e Martin Odegaard, lesionados, seguem fora do time. Já Gabriel Martinelli e Gyokeres seguem como dúvidas, mas a tendência é que estejam entre os relacionados para o clássico.

Como chega o Tottenham Por outro lado, o Tottenham também faz uma boa temporada e promete dificultar a vida dos líderes da competição. O time comandado por Thomas Frank é o 5º colocado com 18 pontos, mas vem de um momento irregular. Isto porque, nas últimas cinco partidas, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Ao mesmo tempo, o treinador precisa lidar com alguns problemas na equipe, que está com o departamento médico cheio. Assim, Archie Gray, Ben Davies, Dominic Solanke, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Kota Takai e Randal Kolo Muani estão fora do clássico por lesões.