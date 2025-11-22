Alonso lamenta falta de eficiência e pede desculpas à torcida após vice do Atlético

Zagueiro reconhece superioridade durante a final, mas admite que a falta de precisão nas finalizações custou o título diante do Lanús

“Controlamos o jogo nos 120 minutos. Criamos cinco, seis situações claras de gol e não convertemos. Fomos para os pênaltis e, infelizmente, isso depende da sorte e mérito”, afirmou o defensor.

O Atlético-MG deixou escapar a taça da Sul-Americana na noite deste sábado (22/11), após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, seguido de derrota por 5 a 4 nos pênaltis para o Lanús, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após a partida, Júnior Alonso destacou que o Galo foi superior ao adversário ao longo dos 120 minuto. Contudo, desperdiçou oportunidades determinantes para conquistar a vitória ainda no tempo normal.

Visivelmente abatido, o capitão também reconheceu o peso emocional da derrota para o elenco, especialmente por se tratar de mais uma final perdida pelo clube em um período curto. Afinal, o Atlético também caiu nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores em 2024.

“É um sentimento de tristeza porque a gente faz tudo que é possível para chegar na melhor maneira possível nesse campeonato. Focamos, chegamos à final em busca do título que o Galo não tem. Mas nos pênaltis você precisa da sorte e do mérito, não conseguimos isso. Parabenizar os companheiros e pedir desculpa para os torcedores que vieram de longe nos apoiar. A partir de amanhã temos que ficar de pé novamente porque na terça-feira temos jogo em casa”, completou.

Gramado prejudicou o Atlético?

Por fim, o zagueiro também avaliou que a equipe demorou a se adaptar às condições do gramado, o que impactou especialmente o desempenho no primeiro tempo:

“Sentimos no primeiro tempo o gramado seco, mas, apesar disso, controlamos o jogo totalmente e fomos superiores. Mas quando isso não se transforma em gols, vamos terminar sofrendo dessa forma”.