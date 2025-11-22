Alan Franco desabafa após novo vice do Atlético: ”Ficamos devendo e muito”

Volante atuou no sacrifício na final da Sul-Americana, lamentou a terceira decisão perdida em um ano e reconheceu a frustração do torcedor / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG voltou a sentir o peso de uma final perdida. Neste sábado (22/11), a equipe foi superada pelo Lanús nos pênaltis, em Assunção, e encerrou a disputa da Sul-Americana com mais um vice-campeonato. Entre os mais abatidos no elenco, o volante Alan Franco foi às lágrimas ao relembrar o esforço para estar em campo e a frustração pela sequência de decisões sem título. O volante havia se tornado dúvida dias antes da final por causa de uma lesão sofrida durante compromisso com a seleção do Equador. Mesmo assim, decidiu jogar e permaneceu em campo até os 40 minutos da etapa final, exausto fisicamente. Após o jogo, ele reconheceu que entrou em campo no limite.

“Eu só tinha uma coisa na cabeça, que era estar em campo e tentar ajudar o time até onde eu conseguia. Foi triste e imagino a tristeza que sente o torcedor”, afirmou o meio-campista. A derrota ampliou um incômodo retrospecto recente do Galo. Afinal, em menos de um ano, o clube acumulou três finais de grande expressão e nenhuma conquista: Copa do Brasil e Copa Libertadores em 2024, além da Sul-Americana agora. Franco destacou o peso emocional da repetição de finais terminadas em frustração. “Ficamos devendo e muito. Independente de todo o trabalho feito, se você chega na final e perde, parece que tudo que você construiu não serviu de nada”, lamentou. Por fim, o equatoriano fez questão de enviar um recado aos torcedores que viajaram ao Paraguai e lotaram o setor destinado ao Atlético. Segundo ele, o sentimento de decepção é compartilhado por jogadores e arquibancada.