Al-Hilal vence Al Fateh de virada e segue na cola do líder Al-Nassr

Com gols de Darwin e Rúben Neves, equipe reage mesmo com um a menos e chega a 23 pontos no Campeonato Saudita
Darwin Núñez e Rúben Neves foram os protagonistas da vitória do Al-Hilal por 2 a 1 sobre o Al Fateh, neste sábado (22), pela 9ª rodada do Campeonato Saudita.

Com a vitória, o time chegou a 23 pontos e segue colado no líder Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, que ainda joga nesta rodada.

