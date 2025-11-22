Al-Hilal vence Al Fateh de virada e segue na cola do líder Al-Nassr

Al-Hilal vence Al Fateh de virada e segue na cola do líder Al-NassrCom gols de Darwin e Rúben Neves, equipe reage mesmo com um a menos e chega a 23 pontos no Campeonato Saudita
Darwin Núñez e Rúben Neves foram os protagonistas da vitória do Al-Hilal por 2 a 1 sobre o Al Fateh, neste sábado (22), pela 9ª rodada do Campeonato Saudita.
Com a vitória, o time chegou a 23 pontos e segue colado no líder Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, que ainda joga nesta rodada.
