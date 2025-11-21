Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco tem risco de rebaixamento? Checamos

Estacionado com 42 pontos há quatro rodadas, Cruz-Maltino se afastou da briga pela Libertadores e vê o Z4 se aproximar perigosamente
As quatro derrotas consecutivas fizeram o Vasco despencar na classificação do Campeonato Brasileiro. Terminada a 34ª rodada, o Cruz-Maltino caiu para a 13ª posição. Dessa forma, o time vascaíno se afastou da briga por uma vaga na Copa Libertadores e se aproximou do Z4. Mas há risco de rebaixamento? O Jogada10 checou.

De acordo com os matemáticos, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. O site Infobola indica que o Cruz-Maltino tem apenas 1% de risco de queda para a Série B. Já nos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade é ainda menor, 0,96%.

LEIA MAIS: Suspensão de Coutinho força Diniz a buscar solução criativa em meio à crise do Vasco

Pontuação do livramento

O Vasco possui 42 pontos e se mantiver essa pontuação, os cálculos da UFMG indicam que a probabilidade de rebaixamento é de 56,264%. No entanto, com mais um ponto, o risco cairia para mais da metade, indo para 26,246%. O Infobola dá o Grêmio, com 43 pontos, livre do rebaixamento.

Como podemos observar, até mesmo a matemática, que é uma ciência exata, não tem com exatidão o número mágico, devido a grande quantidade de variáveis. Portanto, cabe ao Vasco alcança o “número mágico” de 45 pontos, que é a pontuação apontada por todos os matemáticos como a suficiente para permanecer na Série A.

O Vasco tem mais quatro rodadas até o final do Brasileirão. São 12 pontos, disputados contra Bahia, Internacional, Mirassol e Atlético.

