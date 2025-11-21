Vasco tem risco de rebaixamento? Checamos

Estacionado com 42 pontos há quatro rodadas, Cruz-Maltino se afastou da briga pela Libertadores e vê o Z4 se aproximar perigosamente

De acordo com os matemáticos, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. O site Infobola indica que o Cruz-Maltino tem apenas 1% de risco de queda para a Série B. Já nos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade é ainda menor, 0,96%.

As quatro derrotas consecutivas fizeram o Vasco despencar na classificação do Campeonato Brasileiro. Terminada a 34ª rodada, o Cruz-Maltino caiu para a 13ª posição. Dessa forma, o time vascaíno se afastou da briga por uma vaga na Copa Libertadores e se aproximou do Z4. Mas há risco de rebaixamento? O Jogada10 checou.

Pontuação do livramento

O Vasco possui 42 pontos e se mantiver essa pontuação, os cálculos da UFMG indicam que a probabilidade de rebaixamento é de 56,264%. No entanto, com mais um ponto, o risco cairia para mais da metade, indo para 26,246%. O Infobola dá o Grêmio, com 43 pontos, livre do rebaixamento.

Como podemos observar, até mesmo a matemática, que é uma ciência exata, não tem com exatidão o número mágico, devido a grande quantidade de variáveis. Portanto, cabe ao Vasco alcança o “número mágico” de 45 pontos, que é a pontuação apontada por todos os matemáticos como a suficiente para permanecer na Série A.

O Vasco tem mais quatro rodadas até o final do Brasileirão. São 12 pontos, disputados contra Bahia, Internacional, Mirassol e Atlético.