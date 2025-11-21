Treinador confirma volta de Raphinha ao Barcelona no jogo de retorno do Camp Nou

Treinador confirma volta de Raphinha ao Barcelona no jogo de retorno do Camp NouHansi Flick, em coletiva, afirma que brasileiro está recuperado da lesão e que Yamal também terá condições de atuar contra o Athletic Bilbao
O técnico Hansi Flick anunciou, na coletiva desta sexta-feira (21), uma boa notícia para o Barcelona. Afinal, o comandante afirmou que Raphinha estará de volta no retorno do Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada de La Liga. Por outro lado, ele lamentou a ausência de Rashford, que deve ficar fora de combate.
“O Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, quinze minutos… veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta”, afirmou.
Vale lembrar que o brasileiro teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita em setembro. Além disso, o treinador também falou sobre a condição física de Lamine Yamal, cortado pela Espanha na Data Fifa devido a um “procedimento invasivo” realizado sem consentimento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). De acordo com o profissional, o jovem estará em campo.
“Acho que Lamine Yamal está pronto para amanhã. Ele tem trabalhado muito bem e estou satisfeito com isso. Acho que foi bom para ele descansar dos jogos nessas duas semanas”, frisou.
“Obviamente, preferimos jogar no Spotify Camp Nou. Vimos isso no treino aberto e foi uma sensação incrível. É um estádio de futebol, e é isso que amamos, mas veremos. Acho que pode nos dar um grande apoio na partida, porque os torcedores estão perto e sabem que o time precisa dessa ajuda. Eles sempre nos apoiam, e é maravilhoso ver essa conexão entre o time e a torcida”, finalizou.