Treinador confirma volta de Raphinha ao Barcelona no jogo de retorno do Camp Nou

O técnico Hansi Flick anunciou, na coletiva desta sexta-feira (21), uma boa notícia para o Barcelona. Afinal, o comandante afirmou que Raphinha estará de volta no retorno do Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada de La Liga. Por outro lado, ele lamentou a ausência de Rashford, que deve ficar fora de combate. “O Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, quinze minutos… veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta”, afirmou.