Treinador confirma volta de Raphinha ao Barcelona no jogo de retorno do Camp Nou

Hansi Flick, em coletiva, afirma que brasileiro está recuperado da lesão e que Yamal também terá condições de atuar contra o Athletic Bilbao
O técnico Hansi Flick anunciou, na coletiva desta sexta-feira (21), uma boa notícia para o Barcelona. Afinal, o comandante afirmou que Raphinha estará de volta no retorno do Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada de La Liga. Por outro lado, ele lamentou a ausência de Rashford, que deve ficar fora de combate.

“O Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, quinze minutos… veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta”, afirmou.

Vale lembrar que o brasileiro teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita em setembro. Além disso, o treinador também falou sobre a condição física de Lamine Yamal, cortado pela Espanha na Data Fifa devido a um “procedimento invasivo” realizado sem consentimento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). De acordo com o profissional, o jovem estará em campo.

“Acho que Lamine Yamal está pronto para amanhã. Ele tem trabalhado muito bem e estou satisfeito com isso. Acho que foi bom para ele descansar dos jogos nessas duas semanas”, frisou.

“Obviamente, preferimos jogar no Spotify Camp Nou. Vimos isso no treino aberto e foi uma sensação incrível. É um estádio de futebol, e é isso que amamos, mas veremos. Acho que pode nos dar um grande apoio na partida, porque os torcedores estão perto e sabem que o time precisa dessa ajuda. Eles sempre nos apoiam, e é maravilhoso ver essa conexão entre o time e a torcida”, finalizou.

