Torcida do Flamengo organiza “AeroFla” para embarque a Lima

Torcida do Flamengo organiza “AeroFla” para embarque a LimaDelegação rubro-negra viaja na quarta-feira (26/11) à capital peruana, onde fará a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29/11)
Com a aproximação da data da final da Libertadores, a torcida do Flamengo começa a organizar o tradicional “AeroFla”, movimento que visa dar apoio antes do embarque do time rumo a Lima, no Peru, onde ocorre a decisão contra o Palmeiras. Assim, o perfil “AeroFla” divulgou nas redes sociais as informações para os torcedores interessados.
O evento, afinal, será na quarta-feira (26/11). Segundo o comunicado, a intenção é que a torcida chegue ao Aeroporto Tom Jobim (Galeão) às 15h (de Brasília). Assim, os flamenguistas se reunirão no terminal de cargas do aeroporto, localizado na Ilha do Governador. Esperam-se cerca de 10 mil torcedores no Galeão.
O Flamengo, aliás, já divulgou a logística visando a ida à capital do Peru. Segundo o próprio clube, o voo fretado da delegação de futebol sairá às 17h. Além desse, a diretoria ainda fretou outros quatro aviões: um para profissionais do clube e outros três para familiares de atletas, diretores, sócios e conselheiros do Flamengo – estes arcarão com os custos das passagens.
A hospedagem do Flamengo será no Hilton Miraflores, local que servirá como base logística e operacional até o dia do jogo. O elenco, então, realizará treinos em La Videna, centro de treinamento da Federação Peruana. A programação prevê atividades na quinta (27/11) e na sexta (28/11), véspera da grande decisão rumo à Glória Eterna.
Veja o comunicado da torcida do Flamengo
