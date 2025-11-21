Torcida do Flamengo organiza “AeroFla” para embarque a Lima

Delegação rubro-negra viaja na quarta-feira (26/11) à capital peruana, onde fará a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29/11)

Com a aproximação da data da final da Libertadores, a torcida do Flamengo começa a organizar o tradicional “AeroFla”, movimento que visa dar apoio antes do embarque do time rumo a Lima, no Peru, onde ocorre a decisão contra o Palmeiras. Assim, o perfil “AeroFla” divulgou nas redes sociais as informações para os torcedores interessados.

O evento, afinal, será na quarta-feira (26/11). Segundo o comunicado, a intenção é que a torcida chegue ao Aeroporto Tom Jobim (Galeão) às 15h (de Brasília). Assim, os flamenguistas se reunirão no terminal de cargas do aeroporto, localizado na Ilha do Governador. Esperam-se cerca de 10 mil torcedores no Galeão.