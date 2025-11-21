Técnico do Sub-17 celebra vaga na semi do Mundial e prevê “grande duelo” contra Portugal

Técnico do Sub-17 celebra vaga na semi do Mundial e prevê “grande duelo” contra PortugalCarlos Eduardo Patetuci admite "descuido" no gol sofrido contra Marrocos, mas exalta reação do time e projeta semifinal de alto nível
A Seleção Brasileira Sub-17 garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (21/11), o time venceu o Marrocos por 2 a 1, em Doha, no Catar. Após a partida, o técnico Carlos Eduardo Patetuci não escondeu a satisfação com o resultado, mas manteve os pés no chão. O treinador, afinal, sabe que o desafio aumenta na próxima fase. Por isso, ele já projetou o confronto decisivo contra Portugal, classificando-o como um teste de fogo para a garotada brasileira. “Esse embate contra Portugal vai ser muito forte… acredito que vai ser um grande duelo”, antecipou o comandante.
Patetuci analisou a vitória sobre os marroquinos com sinceridade. Ele admitiu que a equipe sofreu com a qualidade do adversário.
“A seleção do Marrocos tem muita qualidade… e um contra-ataque muito potente”, reconheceu.
O Brasil, inclusive, sofreu um susto nos acréscimos do primeiro tempo, quando levou o gol de empate após abrir o placar. O técnico classificou o lance como um “descuido” defensivo que precisou de correção imediata no vestiário.
No entanto, a reação da equipe na etapa final agradou ao treinador.
“Corrigimos no intervalo… O segundo tempo foi todo do Brasil”, avaliou Patetuci.
A estratégia funcionou, e o gol da vitória, marcado por Dell, selou a classificação da Amarelinha. Para o técnico, a vitória foi uma recompensa justa pelo volume de jogo apresentado.
“Fomos agraciados no final com mais um gol e com a classificação”, completou.
Técnico do Brasil já pensa em Portugal
Agora, o foco muda totalmente para a semifinal. O Brasil enfrentará Portugal na próxima segunda-feira (24/11), às 13h (de Brasília), novamente no complexo Aspire Zone. A preparação, segundo o técnico, começa imediatamente.
“Esse embate contra Portugal vai ser um embate muito forte. Duas seleções com muita qualidade e acredito que vai ser um grande duelo. A partir de amanhã a gente começa a montagem de estratégia para o jogo”, garantiu.
Por fim, o objetivo é claro: manter vivo o sonho do título mundial.
“Vamos em frente, em busca da classificação para a final”, encerrou o treinador, confiante na força do grupo.