Segunda temporada de série nacional abordará caso de Robinho; entenda

Prime Video confirma o lançamento da segunda temporada da produção audiovisual e também indica a retratação de ex-atacante / Crédito: Jogada 10

A plataforma de streaming da Prime Vídeo anunciou o lançamento da segunda temporada da série “Tremembé”, nesta sexta-feira (21), e a retratação do caso do ex-atacante Robinho na trama. Assim, houve a revelação de alguns novos personagens, principalmente na ala masculina do “Presídio dos Famosos”. No caso, com a inclusão até o momento do ex-jogador e o empresário Thiago Brennand. Por sinal, os dois cumprem penas após condenações por crimes sexuais. Apesar disso, ainda não há informações de quais atores interpretarão os transgressores e a data de estreia da segunda temporada da série “Tremembé”. A expectativa é de que o lançamento da nova parte da história ocorra somente no fim de 2026. Os episódios iniciais conquistaram grande audiência e motivaram a produção de novos capítulos.

A única certeza é de que Marina Rui Barbosa continuará como a protagonista da trama ao interpretar Suzane von Richthofen, que enfrentará as dificuldades da vida em liberdade. Carol Garcia com o papel de Elize Matsunaga na trama terá um recomeço, pois recebe a liberação para ir ao regime aberto. A Série Tremembé é uma produção em conjunto entre a Paranoid e a Amazon MGM Studios. A série busca exibir o dia-a-dia de na cadeia de pessoas que participaram de crimes que tiveram repercussão nacional. Entre os personagens estão Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) por ser cúmplice na morte de seu pais. Além de Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), que assassinaram os pais de Suzane. Outros transgressores presentes na trama são Anna Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), que receberam condenações por serem autores da morte da menina Isabella Nardoni, e Elize Matsunaga (Carol Garcia), responsável pelo homicídio do próprio marido.