“Se fossem brasileiros”: Rivellino usa Arrascaeta e Garro para ilustrar lacuna da Seleção

“Se fossem brasileiros”: Rivellino usa Arrascaeta e Garro para ilustrar lacuna da SeleçãoÍdolo nacional avalia como as mudanças no futebol moderno têm interferido para carências, como de um camisa 10 de origem, na Canarinho
Especialista e dono de uma das identidades mais marcantes do meio-campo, Roberto Rivellino alertou para carência da função de camisa 10 no atual contexto da Seleção Brasileira. O ídolo descreveu a dificuldade do país em revelar novos articuladores clássicos e citou dois nomes do futebol nacional que, em sua visão, traduzem com excelência esse perfil carecido no Brasil.
Rivellino afirmou que o futebol nacional vive um vazio criativo no setor de sua especialidade durante toda a carreira. Para explicar o que enxerga hoje em campo, recorreu a dois nomes em atividade no país: Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, e Rodrigo Garro, do Corinthians.
“Hoje nós temos uma carência. Se Garro ou o Arrascaeta fossem brasileiros, poderíamos estar bem servidos nesse setor. O Arrascaeta é um jogador pensante, tem um toque de bola diferente”, analisou. Para ele, ambos representam o tipo de meia capaz de organizar, pensar e mudar ritmo dentro de um jogo.
Arrascaeta assumiu a camisa 10 do Flamengo após a saída de Gabigol para o Cruzeiro, bem como usa na seleção. Já Garro recebeu o número simbólico no Corinthians em 2021, depois da transferência de Matías Rojas, mas precisou cedê-la devido a uma cláusula contratual do clube com Memphis Depay.
Mas e Lucas Paquetá?
A observação de Rivellino se estende ao cenário da Seleção. Para ele, Lucas Paquetá, presente em três convocações de Carlo Ancelotti, não ocupa com clareza esse espaço criativo.
“Hoje temos o Paquetá e eu não sei do que ele joga, se joga de ponta, no meio… No fim, ele acaba não jogando nada! Hoje os conceitos mudaram, porque o treinador gosta que o jogador seja polivalente”, comentou. A reflexão abriu caminho para recordar definições de sua função no passado.
