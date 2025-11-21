São Paulo x Corinthians, pelo Paulistão feminino: onde assistir e escalações

São Paulo x Corinthians, pelo Paulistão feminino: onde assistir e escalaçõesDepois de uma vitória para cada time na fase de grupo, Soberanas e Brabas começam a decidir uma vaga na decisão do estadual
Dois dias depois do Majestoso pelo Brasileirão masculino, São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar, desta vez no feminino. Na manhã deste sábado (22), às 10h, o clássico é válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.
Na primeira fase, as Brabas fizeram uma grande campanha, terminando na liderança, com 35 pontos. Já as Soberanas tiveram um caminho mais complicado, garantindo a quarta colocação apenas na última rodada, com 21 pontos. Entretanto, o Tricolor é responsável pela única derrota alvinegra na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo Space na TV fechada, pela Record News na TV aberta, pela CazéTV no YouTube e pelo Uol Play e HBO Max no streaming.
Como chega o São Paulo
Depois de conseguir a classificação apenas na última rodada, as Soberanas chegam na semifinal para tentar manter vivo o sonho de conquistar um título nesta temporada. No ano, o São Paulo não conseguiu ter sucesso no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil, restando apenas o estadual para tentar coroar o ano.
Como chega o Corinthians
Ao contrário das adversárias, as Brabas tiveram uma grande temporada até aqui. O Timão já conquistou o Brasileirão e a Libertadores nesta temporada. Agora, para tentar fechar a tríplice, falta o estadual, que o Corinthians deixou escapar no ano passado.
SÃO PAULO X CORINTHIANS
Campeonato Paulista – Semifinal – jogo de ida
Data e horário: 22/11/2025 (sábado), às 11h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil E Jéssica Soares; Maressa, Aline Milene e Camilinh; Serrana, Giovanna Crivelari e Isabelle Guimarães Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS: Letícia Izidoro; Gi Fernandes, Thaís Regina, Érika, Leticia Teles; Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Tamires; Ariel e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.