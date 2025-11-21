Santos vê chances de rebaixamento aumentarem após a 34ª rodada

Santos vê chances de rebaixamento aumentarem após a 34ª rodadaPeixe viu os riscos de queda saltarem de 36,3% para 47,7% após empatar com o Mirassol
O Santos viu suas chances de rebaixamento aumentarem após a 34ª rodada do Brasileirão. Depois de empatar com o Mirassol, as possibilidades de queda do Alvinegro chegaram a 47,7%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Anteriormente, o número era de 36,3%.
Outro ponto que preocupa é que em 2023, ano do rebaixamento, o Peixe tinha cinco pontos a mais nesta rodada. O Santos saiu da 34ª com 42 pontos na ocasião. Entretanto, o desempenho nos jogos finais não foi bom e a equipe somou apenas um ponto em quatro partidas, sacramentando a queda. Atualmente, o Alvinegro Praiano está com 37 pontos, na 16ª colocação.
De acordo com a UFMG, os outros concorrentes, abaixo na tabela, estão com mais possibilidades de queda. O Fortaleza, que venceu na rodada, tem 87,4% de chances. O Juventude tem 87,1% e o Vitória 68,7%. Já o Internacional viu sua situação amenizar, com 6,5% de risco de rebaixamento. O Sport, último colocado, já está rebaixado.
Para evitar um novo rebaixamento, o Santos tem confrontos diretos nas próximas rodadas. O Peixe encara o Internacional, fora de casa, o Sport na Vila Belmiro e o Juventude na Serra Gaúcha. O Alvinegro encerra o Brasileirão contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.
