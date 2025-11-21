Santos terá retorno de Igor Vinicius para decisão contra o Inter

O Santos iniciou, na tarde desta sexta-feira (21/11), a preparação para um dos jogos mais importantes da temporada. O Peixe enfrenta o Internacional na próxima segunda-feira (24/11), às 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. A principal boa notícia no CT Rei Pelé foi a presença de Igor Vinicius. O lateral-direito, que deixou o campo com dores no empate contra o Mirassol, participou normalmente da atividade regenerativa.

A princípio, o titular da posição não preocupa a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. Ele realizou o trabalho de recuperação ao lado dos outros atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira (19/11), grupo que também incluiu o craque Neymar. Enquanto isso, o restante do elenco foi a campo para um treino técnico e tático, iniciando os ajustes com bola para o duelo decisivo em Porto Alegre.