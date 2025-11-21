Santos terá retorno de Igor Vinicius para decisão contra o Inter

Santos terá retorno de Igor Vinicius para decisão contra o InterLateral treina normalmente e reforça o Peixe no duelo direto; Neymar segue fazendo trabalho interno no CT Rei Pelé
O Santos iniciou, na tarde desta sexta-feira (21/11), a preparação para um dos jogos mais importantes da temporada. O Peixe enfrenta o Internacional na próxima segunda-feira (24/11), às 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. A principal boa notícia no CT Rei Pelé foi a presença de Igor Vinicius. O lateral-direito, que deixou o campo com dores no empate contra o Mirassol, participou normalmente da atividade regenerativa.
A princípio, o titular da posição não preocupa a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. Ele realizou o trabalho de recuperação ao lado dos outros atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira (19/11), grupo que também incluiu o craque Neymar. Enquanto isso, o restante do elenco foi a campo para um treino técnico e tático, iniciando os ajustes com bola para o duelo decisivo em Porto Alegre.
A partida no Sul ganhou contornos dramáticos para o Santos. Com 37 pontos, o time ocupa a 16ª colocação e viu o próprio Inter abrir vantagem ao vencer o Ceará por 2 a 1 na quinta-feira. Agora, o Colorado soma 40 pontos. A situação do Peixe é delicada, pois a distância para a zona de rebaixamento é mínima: apenas um ponto separa o clube do Vitória, que abre o Z4 com 36 pontos (após os resultados da rodada).
Portanto, o Santos depende de um resultado positivo no Beira-Rio para não correr riscos. Caso tropece, o time da Vila Belmiro precisará torcer contra o Vitória para não terminar a rodada entre os quatro últimos. A preparação continua no fim de semana, quando Vojvoda definirá a estratégia para tentar surpreender o rival direto e respirar na tabela.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.