Sampaoli exalta Hulk e mira título do Atlético para compensar ano difícil

Galo enfrenta o Lanús-ARG neste sábado (22), em jogo único em Assunção, no Paraguai, pela finalíssima da Copa Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Na véspera da final da Sul-Americana, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva para falar sobre a decisão do Atlético contra o Lanús, às 17h (de Brasília), neste sábado (22), em Assunção, no Paraguai. O treinador falou sobre o que espera do atacante Hulk para o duelo e reconheceu que o jogador viveu instabilidade em 2025, mas se recupera aos poucos. “Com respeito a Hulk, creio que ele foi prejudicado pela instabilidade do time na temporada. Eu e minha equipe chegamos a pouco tempo e vimos um jogador, que apesar da sua idade e de seu poderio, estava sendo pouco aproveitado”, iniciou.

“Falamos muito com ele, treinamos com ele e tratamos de recuperar sua melhor versão, que é estar próximo do gol. Converter Hulk em um jogador mais próximo das traves é fundamental para ter mais chances de gol. Se Hulk entender sua capacidade, com certeza teremos mais possibilidade de ganhar a Copa”, foi além e finalizou, logo na sequência. Conquista em ano difícil O treinador alvinegro também relembrou a temporada difícil do clube. No entanto, ele afirmou que o time fará o melhor em campo para finalizar o ano. “Eu creio que nós jogadores, corpo técnico jogamos para a torcida, ou seja, nós jogamos para a alegria deles. Essa torcida que tem um sentimento pelo time. São pessoas que estão acompanhando o time em um momento muito difícil este ano. E sempre o torcedor do Galo é um torcedor com energia positiva, além dos resultados”, declarou. “Isso faz que também tenhamos a necessidade e a prioridade de lutar até o final para dar o que eles esperam. Seria uma alegria depois de um ano que não foi o melhor. E com certeza esse ano poderia finalizar o ano com muita alegria”, complementou o treinador argentino.

Mais de Sampaoli: Alan Franco: “Sim, ele pode jogar, a lesão dele não é tão invalidante. Porque é um músculo que não impede ele de jogar. Mas se tiver muita carga na partida, ele precisará sair, ou não completar a partida. Mas se Franco estiver pronto para jogar, ele jogará”. Elogios ao Lanús: “Fizeram uma Sul-Americana muito estável, venceram com autoridade”, disse o treinador do Atlético, para quem uma decisão tão equilibrada será definida nos “detalhes relacionados ao jogo e fatores externos”. Foco total: “Muita coisa está em jogo amanhã e estamos tentando não esquecer de nenhum detalhe. O jogo é determinante para tudo o que vem pela frente”.