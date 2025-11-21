Royal relembra “críticas excessivas” em sua passagem pelo Milan: “Tinha que me esforçar o dobro”

Lateral cita pressão e exposição nos tempos em que defendia o clube rossonero e afirma que atualmente está feliz com a camisa do Flamengo

Antes de defender a cores do Flamengo, Emerson Royal teve uma passagem pelo Milan, da Itália, porém não tem saudades deste período. Afinal, em entrevista ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, o lateral-direito destacou que sua estadia por lá foi marcada por muita pressão e exposição.

“Cheguei à Itália com uma sensação um tanto estranha desde o início. Desde o começo, cada vez que eu dizia ou fazia algo, falavam mais de mim do que do Cristiano Ronaldo… mas de uma forma negativa. Sentia que tinha que me esforçar o dobro para ser aceito, e mesmo assim não era”, disse.