Richard Ríos marca, Benfica bate Atlético e avança na Taça de Portugal

Colombiano marca primeiro gol pelas Águias em vitória sofrida por 2 a 0 sobre time da terceira divisão do nacional, fora de casa / Crédito: Jogada 10

Sem grande atuação, o Benfica avançou para as oitavas de final da Taça de Portugal. Nesta sexta-feira (21), as Águias venceram o Atlético CP por 2 a 0, no Estádio do Restelo, pela quarta rodada da competição. Ex-Palmeiras, Richard Ríos anotou o seu primeiro pela equipe portuguesa. Além dele, Pavlidis, de pênalti, marcou o segundo tento da vitória suada e sem brilho. A equipe de José Mourinho teve uma atuação bem abaixo do normal à frente de um adversário da terceira divisão. O treinador promoveu os três centrais, mas teve dificuldades na criação de jogadas, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o treinador fez alterações, mas muito pouco pela diferença das equipes. Somente depois da segunda metade que as Águias balançaram as redes.