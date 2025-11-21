Richard Ríos marca, Benfica bate Atlético e avança na Taça de Portugal

Richard Ríos marca, Benfica bate Atlético e avança na Taça de PortugalColombiano marca primeiro gol pelas Águias em vitória sofrida por 2 a 0 sobre time da terceira divisão do nacional, fora de casa
Sem grande atuação, o Benfica avançou para as oitavas de final da Taça de Portugal. Nesta sexta-feira (21), as Águias venceram o Atlético CP por 2 a 0, no Estádio do Restelo, pela quarta rodada da competição. Ex-Palmeiras, Richard Ríos anotou o seu primeiro pela equipe portuguesa. Além dele, Pavlidis, de pênalti, marcou o segundo tento da vitória suada e sem brilho.
A equipe de José Mourinho teve uma atuação bem abaixo do normal à frente de um adversário da terceira divisão. O treinador promoveu os três centrais, mas teve dificuldades na criação de jogadas, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o treinador fez alterações, mas muito pouco pela diferença das equipes. Somente depois da segunda metade que as Águias balançaram as redes.
Richard Ríos marcou o seu primeiro gol desde que chegou ao Benfica. Após cobrança de escanteio, o colombiano subiu mais do que todo mundo e balançou as redes após cabeçada no canto esquerdo do goleiro. O segundo gol não demorou muito tempo. O árbitro marcou falta sobre Leandro Barreiro na área. Com isso, Pavlidis ampliou a diferença.
A quarta rodada da Taça de Portugal ainda tem mais oito jogos, no sábado. Sporting, detentor do troféu, e o FC Porto entram em ação, ao serem anfitriões contra Marinhense e o Sintrense, respectivamente. Além disso, o domingo ainda terá mais sete partidas.
O próximo jogo do Benfica, aliás, será na terça-feira contra o Ajax, em Amesterdã, em jogo da quinta rodada da fase de liga da Champions League.