Ricardo Mathias vai de vilão a herói e agradece a Deus por gol salvador

Jovem atacante, que marcou contra e a favor na vitória sobre o Ceará, desabafa sobre o "baque" e o alívio de garantir os três pontos / Crédito: Jogada 10

O jovem Ricardo Mathias, de apenas 19 anos, viveu uma noite de extremos na Arena Castelão. O atacante entrou no segundo tempo do duelo entre Ceará e Internacional e, em poucos minutos, experimentou o gosto amargo de ser o vilão e a euforia de se tornar o herói. Primeiramente, ele desviou uma bola contra o próprio patrimônio, cedendo o empate aos donos da casa. No entanto, minutos depois, ele marcou o gol decisivo que garantiu a vitória colorada por 2 a 1. Na saída de campo, visivelmente emocionado, Mathias desabafou sobre a montanha-russa de sentimentos.

“Foi um baque para mim fazer o gol contra. Infelizmente, acabei errando”, admitiu o garoto. Ele revelou que, logo após o erro, buscou força na fé. “Pedi um gol para Deus para tirar o Inter dessa situação”, contou. A prece, pelo visto, surtiu efeito rápido, pois o atacante girou sobre a marcação e bateu cruzado para selar o triunfo.

Ricardo Mathias celebra ainda mais “gol do alívio” Para o jogador, o gol da vitória representou muito mais do que apenas três pontos. “Foi um gol de muito alívio de um garoto de 19 anos que recebeu essa oportunidade”, disse Mathias. Ele também aproveitou o momento para dedicar o feito.