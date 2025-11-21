Restam cinco! Veja como é a reta final do Flamengo na temporada

Restam cinco! Veja como é a reta final do Flamengo na temporadaApesar de tropeço recente, Rubro-Negro ainda surge vivo na luta pelos dois principais títulos e pode participar da Copa Intercontinental
Dezembro está batendo à porta, com a reta final da temporada 2025 chegando com tudo. Dessa forma, o Flamengo tem cinco jogos restantes para definir sua vida no ano (pode chegar a oito). São, afinal, quatro pelo Brasileirão e a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.
Mesmo com o tropeço perante o Fluminense, na última quarta-feira (20/11), o Rubro-Negro segue na liderança do torneio nacional. Além disso, pode se tornar o primeiro brasileiro tetra campeão da Liberta. Veja com o Jogada10, então, como está a reta final de 2025 para o Mais Querido.
A sequência começa já neste sábado (22/11), quando o Fla recebe o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Líder com 71 pontos, o time carioca deverá torcer pelo rival Fluminense, que enfrenta o Palmeiras também no sábado e no mesmo horário: 21h30 (de Brasília). O Verdão, aliás, surge logo atrás, com 69 pontos.
Depois, o time treinado por Filipe Luís viaja a Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG. Na ocasião, o Galo já terá definido sua vida na final da Sul-Americana, visto que enfrenta o Lanús (ARG) na grande decisão no dia 22.
No dia 29, então, é a vez da luta pela Glória Eterna. Será quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras pela final da Libertadores, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Quem vencer será coroado como o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio.
Por fim, já em dezembro, o Fla recebe o Ceará, na quarta (3/12), no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão, às 21h30. Encerrando o torneio, o adversário é o Mirassol, fora de casa, no dia 7, às 16h.
Chance de Intercontinental
Caso vença a Libertadores, a temporada não se encerra no dia 7 de dezembro. Afinal, o campeão ainda terá a oportunidade de disputar a Copa Intercontinental. A estreia do representante da Conmebol será no dia 10, contra o Cruz Azul (MEX), pelo Dérbi das Américas (quartas de final), em Al Rayyan, no Catar. A semi (Copa Challenger) será no dia 13 contra o Pyramids (EGI), também no país catari. Por fim, a grande final é contra o PSG (FRA), no dia 17 de dezembro, no mesmo país.
Jogos do Flamengo até o fim do ano
• vs Red Bull Bragantino, sábado (22/11), às 21h30, no Maracanã (RJ) – 35ª rodada do Brasileirão
• vs Atlético-MG, quarta-feira (25/11), às 21h30, na Arena MRV (MG) – 36ª rodada do Brasileirão
• vs Palmeiras, sábado (29/11), às 18h, no Monumental de Lima (PER) – Final da Libertadores
• vs Ceará, quarta-feira (3/12), às 21h30, na Arena Castelão (CE) – 37ª rodada do Brasileirão
• vs Mirassol, domingo (7/12), às 16h, no Maião (SP) – 38ª rodada do Brasileirão