Ramón Díaz vê alívio após vitória do Internacional mas alerta: “Não é fácil jogar neste momento”

Técnico e auxiliar exaltam preparação do Inter na Data-Fifa e dizem que time "merecia sorte melhor" em jogos anteriores / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz respirou aliviado após a vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta quinta-feira (20/11). O resultado no Castelão, afinal, afastou o time da zona de rebaixamento e diminuiu a enorme pressão que rondava o Beira-Rio. Em coletiva após o jogo, o treinador argentino valorizou o período de treinos durante a Data-Fifa. Segundo ele, as duas semanas livres foram fundamentais para a equipe encontrar a tranquilidade necessária e ajustar a parte tática. Ramón destacou a dificuldade emocional do momento.

“Não é fácil jogar neste momento no Inter. É complicado, muita pressão”, admitiu o comandante. Ele, no entanto, elogiou a resposta do grupo em campo e citou especificamente a preparação do jovem Ricardo Mathias, autor do gol da vitória. O treinador também ressaltou a entrega de jogadores experientes como Borré, que, mesmo cansado, pediu para jogar. “Agora, vamos ter um pouco mais de tranquilidade e confiança para sair desse momento complicado”, projetou Ramón. Filho de Ramón Díaz reforça confiança no grupo O auxiliar Emiliano Díaz também falou e reforçou o discurso de confiança no elenco. Para ele, o time já merecia resultados melhores anteriormente, citando os jogos contra Atlético e Bahia.

“Estava nos faltando um pouco de sorte… O grupo está fechado e não merece estar nessa situação”, afirmou Emiliano. Ele lembrou que o elenco conta com atletas de nível internacional, com experiência em Copa do Mundo e Champions League, e que todos demonstraram muito empenho. Entretanto, apesar da vitória crucial, a comissão técnica rejeita qualquer clima de relaxamento. Emiliano, aliás, já definiu o tom para o próximo compromisso. Na segunda-feira (24/11), o Inter recebe o Santos no Beira-Rio, em mais um confronto direto na parte de baixo da tabela.

“Não vamos ficar mais tranquilos… A nossa exigência aumenta”, avisou o auxiliar. Por fim, ele concluiu com uma previsão forte para o duelo: “Esse jogo contra o Santos vai ser uma guerra”.