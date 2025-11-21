Rafinha se emociona ao rever final da Libertadores pelo Flamengo, e reação viraliza; vídeo

Rafinha se emociona ao rever final da Libertadores pelo Flamengo, e reação viraliza; vídeoRubro-Negro e Alviverde disputarão não só pelo título da temporada, como pelo feito de sagrar-se primeiro brasileiro tetracampeão da América
À medida que a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras se aproxima, o ambiente extracampo vai ganhando uma intensidade particular, quase palpável. Conversas mudam de tom, lembranças reaparecem e o país passa a revisitar sentimentos que moldaram conquistas recentes. Na GeTV, esse movimento se materializou quando Rafinha não conteve a emoção ao rever a partida que devolveu ao Rubro-Negro a Glória Eterna, após 38 anos de espera.
O ex-lateral participou de um quadro de reação no canal e não conteve as lágrimas ao recordar o jogo, em que, aliás, teve papel crucial. Foi de Rafinha a bola para Diego Ribas acionar Gabigol, na entrada da área, no lance que mudaria a história do clube: o da virada sobre o River Plate, na disputa com Pinola, para o bicampeonato continental.
Mas apesar de todos os contextos dramáticos, o que mexe mesmo com Rafinha são outras coisas. “Esse momento [a euforia da torcida com o gol] é o mais legal para mim, cara. Muito legal. É fod*. Tá de sacanagem… Hoje, acho que tenho esse sentimento por ter parado de jogar, mas isso [o clima no estádio, a festa] é gostoso, irmão”.
