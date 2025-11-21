Rafael Toloi tem lesão diagnosticada e desfalca o São Paulo

Zagueiro teve detectada uma pequena lesão muscular na região do quadril em exame de ressonância magnética realizada nesta sexta / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Rafael Toloi teve diagnosticada uma pequena lesão muscular na região do quadril em exame de ressonância magnética realizada nesta sexta-feira (21). O defensor já iniciou a fisioterapia no Reffis Plus e não deve ter condições de atuar contra o Juventude, no domingo, na Vila Belmiro. O experiente jogador deixou o campo com dores aos 19 minutos da derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quinta, na Neo Química Arena.