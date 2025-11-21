Rafael Toloi tem lesão diagnosticada e desfalca o São Paulo

Rafael Toloi tem lesão diagnosticada e desfalca o São PauloZagueiro teve detectada uma pequena lesão muscular na região do quadril em exame de ressonância magnética realizada nesta sexta
O zagueiro Rafael Toloi teve diagnosticada uma pequena lesão muscular na região do quadril em exame de ressonância magnética realizada nesta sexta-feira (21). O defensor já iniciou a fisioterapia no Reffis Plus e não deve ter condições de atuar contra o Juventude, no domingo, na Vila Belmiro.
O experiente jogador deixou o campo com dores aos 19 minutos da derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quinta, na Neo Química Arena.
Toloi chegou ao São Paulo nesta temporada e pouco atuou até o momento. Aliás, entrou em campo em somente quatro partidas. Recentemente, o zagueiro recuperou-se de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.
O São Paulo divulgou ainda um boletim médico atualizando a situação clínica de Lucas Moura. De acordo com o clube, “o atacante passou por reavaliação com médico especialista por conta de dores na região posterior do joelho direito, tendo realizado aplicação de medicação na área dolorosa. Já iniciou tratamento clínico e programa com exercícios de fortalecimento”.
Veja a situação de outros lesionados do São Paulo
- Oscar: Com diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista recebeu alta do Einstein Hospital Israelita no último domingo e está em repouso domiciliar seguindo orientação médica.
- Dinenno: Submetido a uma artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito no dia 22 de outubro, o atacante iniciou nesta semana os trabalhos no gramado sob o comando dos preparadores físicos, com exercícios com contato controlado.
- Marcos Antonio: O volante, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda no dia 5 de novembro, iniciou nesta semana os trabalhos de transição com a preparação física. Hoje, realizou treino adaptado com a equipe.
- Wendell: O lateral-esquerdo segue tratamento para ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado.
- Arboleda: Com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro segue programa de reabilitação fisioterápica com exercícios de reforço muscular e início de corrida no gramado.
- Enzo Díaz: O lateral-esquerdo encontra-se em período de repouso após realizar, no último dia 12, na Argentina, uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, local onde vinha apresentando dores.
- Rodriguinho: Com uma alteração no quadro respiratório, o meia realiza atividades físicas na academia.
- Ryan: O atacante segue em tratamento após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizada em 30 de julho, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.
- Calleri: Em fase de transição com a preparação física, o atacante segue participando de trabalhos com bola em espaço reduzido ao lado de outros jogadores, com diminuição gradativa das restrições, além de realizar programa de aprimoramento das valências físicas.
- André Silva: O atacante deu continuidade ao tratamento para lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto, com treinamento neuromuscular e aumento de intensidade na corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.
- Luan: O volante deu sequência ao tratamento para lesão no músculo adutor direito, realizando exercícios com mudanças de direção no gramado e de reforço muscular.
