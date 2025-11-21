Por decisão da federação, Rosario Central é campeão argentino

Para dar tom mais formal a decisão tomada em reunião na sede da AFA, na última quinta-feira (20), diferentes figuras dos Canallas representaram a instituição no recebimento do troféu. Foram elas o presidente (Gonzalo Belloso), a vice-presidente (Carolina Cristinziano), o técnico (Ariel Holán) além do goleiro Jorge Broun e o atacante Ángel Di María.

A temporada do futebol argentino passou de dois para três campeões nacionais em 2025. Isso porque, em decisão com caráter extraordinário, a Associação do Futebol Argentino (AFA) decidiu premiar o Rosario Central como vencedor da taça pela pontuação acumulada entre Apertura e Clausura. A saber, o clube de Rosario somou 66 pontos em 32 jogos disputados, quatro a mais do que o Boca Juniors.

Cria ilustre das categorias de base e torcedor confesso do clube, Di María destacou o caráter de consistência no desempenho da equipe. Retrospecto esse no qual teve participação ao longo de 15 compromissos, marcando sete gols e dando três assistências.

“Nós e toda a família do Rosario Central estamos muito felizes porque tivemos duas temporadas espetaculares. Nunca deixamos nosso nível cair, e isso nos deu a oportunidade de conquistar este título. Dissemos isso na última rodada: nos sentimos campeões, porque somar tantos pontos não é fácil”.

Apesar do título concedido ao Rosario Central, nada se altera em relação a sequência do Clausura (fase de mata-mata) ou mesmo as vagas continentais do futebol argentino. Isso porque, antes mesmo da decisão da federação argentina, já estava definido que o maior pontuador da tabela acumulada teria vaga na fase de grupos da Libertadores 2026.