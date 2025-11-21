Pogba fica perto de estrear pelo Monaco após mais de dois anos sem atuar

Depois de cumprir suspensão e superar problemas físicos, meia francês pode fazer seu primeiro jogo na Ligue 1 neste sábado (22) contra o Rennes

Paul Pogba está muito perto de voltar a jogar. Mais de dois anos após sua última partida oficial, o meio-campista de 32 anos foi relacionado pelo Monaco para enfrentar o Rennes neste sábado (22), pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

LEIA MAIS: Palmer sofre fratura em acidente doméstico e desfalca o Chelsea