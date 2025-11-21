Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pogba fica perto de estrear pelo Monaco após mais de dois anos sem atuar

Depois de cumprir suspensão e superar problemas físicos, meia francês pode fazer seu primeiro jogo na Ligue 1 neste sábado (22) contra o Rennes
Paul Pogba está muito perto de voltar a jogar. Mais de dois anos após sua última partida oficial, o meio-campista de 32 anos foi relacionado pelo Monaco para enfrentar o Rennes neste sábado (22), pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

O meia chegou ao clube em junho deste ano, logo após cumprir a longa suspensão por doping. Desde então, enfrentou uma sequência de problemas físicos que atrasaram sua estreia. Agora, finalmente, esse primeiro jogo pode acontecer.

