Paris Saint-Germain x Le Havre: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris Saint-Germain x Le Havre: onde assistir, escalações e arbitragemPSG quer retomar a liderança que perdeu para o Olympique, na briga pelo título, enquanto os visitantes tentam dar um salto na tabela
Depois de perder a liderança do Campeonato Francês com o triunfo do Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain volta a campo, neste sábado (22), às 17h05 (de Brasília), em jogo válido pela 13ª rodada. Assim, a equipe capital mede forças, no Parque dos Príncipes, com o Le Havre e em caso de vitória retomará a ponta.
Dessa forma, os comandados do técnico Luís Enrique somam, no momento, 27 pontos, um atrás do Olympique. Os visitantes, por sua vez, estão com 14 pontos, na 12ª colocação, quatro à frente da zona de rebaixamento.
Onde assistir
O confronto deste sábado (22) terá a transmissão da CazéTV (Youtube).
Como chega o Paris Saint-Germain
A equipe parisiense informou que Ousmane Dembélé está na fase final de sua recuperação e por isso segue de fora. Além disso, Achraf Hakimi e Désiré Doué realizam trabalho individual de reabilitação e também serão desfalques importantes. O treinador Luis Enrique falou sobre as dificuldades que pode encontrar diante do adversário, mesmo ao atuar como mandante.
“Não é uma equipe em dificuldade, estão em 12º lugar na tabela. Lembro da temporada passada, foi muito difícil. Será o primeiro jogo após uma pausa, e isso é sempre mais complicado, porque precisamos estar totalmente concentrados. Será importante vencer esta partida amanhã.”, analisou.
Como chega o Le Havre
A equipe está no meio da classificação, a quatro pontos da zona do rebaixamento e a seis do G6. No entanto, chega em um bom momento, visto que não perdeu nas últimas quatro rodadas e agora quer surpreender o vice-líder e atual campeão da Champions League.
PSG x LE HAVRE
13ª rodada do Campeonato Francês
Data e horário: sábado, 22/11/2025, às 17h05 (de Brasília).
Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)
PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Hernandez; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Mayulu. Técnico: Luis Enrique
LE HAVRE: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Yanis Zouaoui; Ayumu Seko, Ndiaye, Touré, Kechta; Mambimbi e Soumaré. Técnico: Didier Digard.
Árbitro:Mathieu Vernice
Auxiliares: Steven Torregrossa e Florian Gonçalves de Araújo
VAR: Rémi Landry
