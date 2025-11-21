Paris Saint-Germain x Le Havre: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG quer retomar a liderança que perdeu para o Olympique, na briga pelo título, enquanto os visitantes tentam dar um salto na tabela / Crédito: Jogada 10

Depois de perder a liderança do Campeonato Francês com o triunfo do Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain volta a campo, neste sábado (22), às 17h05 (de Brasília), em jogo válido pela 13ª rodada. Assim, a equipe capital mede forças, no Parque dos Príncipes, com o Le Havre e em caso de vitória retomará a ponta. Dessa forma, os comandados do técnico Luís Enrique somam, no momento, 27 pontos, um atrás do Olympique. Os visitantes, por sua vez, estão com 14 pontos, na 12ª colocação, quatro à frente da zona de rebaixamento.

Onde assistir O confronto deste sábado (22) terá a transmissão da CazéTV (Youtube). Como chega o Paris Saint-Germain A equipe parisiense informou que Ousmane Dembélé está na fase final de sua recuperação e por isso segue de fora. Além disso, Achraf Hakimi e Désiré Doué realizam trabalho individual de reabilitação e também serão desfalques importantes. O treinador Luis Enrique falou sobre as dificuldades que pode encontrar diante do adversário, mesmo ao atuar como mandante. “Não é uma equipe em dificuldade, estão em 12º lugar na tabela. Lembro da temporada passada, foi muito difícil. Será o primeiro jogo após uma pausa, e isso é sempre mais complicado, porque precisamos estar totalmente concentrados. Será importante vencer esta partida amanhã.”, analisou.