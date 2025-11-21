Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

À caça do título brasileiro, Verdão enfrenta o obstinado Tricolor, que mira na vaga da Libertadores, neste sábado, no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

Em busca por objetivos, Palmeiras e Fluminense prometem fazer grande duelo neste sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ocupa a segunda posição, com 69 pontos, e segue na luta pelo título brasileiro. Do outro lado, o Tricolor, que está na sexta colocação, com 54 pontos, quer carimbar a vaga para Libertadores 2026. Dentro de casa, o Palmeiras leva ampla vantagem sobre o Fluminense. Em 12 jogos no Allianz Parque, o Verdão, portanto, levou a melhor em nove oportunidades. Ainda neste retrospecto soma-se um empate e dois triunfo para os cariocas. O Alviverde ainda marcou 20 gols e sofreu apenas seis.

Onde assistir A partida entre Palmeiras e Fluminense, pelo Campeonato Brasileirão, aliás, terá transmissão do Sportv (na TV paga) e do Premiere (pay-per-view). Como chega o Palmeiras A equipe do Palmeiras tenta espantar a instabilidade para ficar forte na briga pelo título nas últimas rodadas. Pela rodada passada, o time teve dificuldades de criação e apenas empatou com Vitória. Agora, encara um time mais complicado e quer encerrar o jejum de três partidas sem vitórias na despedida do time do Allianz Parque no ano. Dentro de campo, o técnico Abel Ferreira tem a chance de mudar o esquema de jogo. O português tem a chance de fazer o 4-4-2 ou a volta dos três zagueiros. Além disso, o treinador segue com desfalques: Andreas está suspenso por expulsão em duelo contra o Vitória. Assim, Emiliano Martínez pode ganhar a vaga no setor. Por outro lado, Vitor Roque e Gustavo Gómez, portanto, devem voltar ao time tiutular depois de serem poupados por conta da Data Fifa. Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton, afinal, seguem em recuperação de problemas físicos. Como chega o Fluminense O time tricolor vem confiante e embalado após vitória em clássico sobre o Flamengo no meio de semana e chegou até a ajudar o Palmeiras. Agora, a equipe carioca, portanto, também pode ser uma “pedra no sapato” do Alviverde. Além da busca por uma vaga na Libertadores, o Flu também mira melhorar o desempenho fora de casa ao fim do Brasileirão.