Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

À caça do título brasileiro, Verdão enfrenta o obstinado Tricolor, que mira na vaga da Libertadores, neste sábado, no Allianz Parque
Em busca por objetivos, Palmeiras e Fluminense prometem fazer grande duelo neste sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ocupa a segunda posição, com 69 pontos, e segue na luta pelo título brasileiro. Do outro lado, o Tricolor, que está na sexta colocação, com 54 pontos, quer carimbar a vaga para Libertadores 2026.

Dentro de casa, o Palmeiras leva ampla vantagem sobre o Fluminense. Em 12 jogos no Allianz Parque, o Verdão, portanto, levou a melhor em nove oportunidades. Ainda neste retrospecto soma-se um empate e dois triunfo para os cariocas. O Alviverde ainda marcou 20 gols e sofreu apenas seis.

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Fluminense, pelo Campeonato Brasileirão, aliás, terá transmissão do Sportv (na TV paga) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Palmeiras

A equipe do Palmeiras tenta espantar a instabilidade para ficar forte na briga pelo título nas últimas rodadas. Pela rodada passada, o time teve dificuldades de criação e apenas empatou com Vitória. Agora, encara um time mais complicado e quer encerrar o jejum de três partidas sem vitórias na despedida do time do Allianz Parque no ano.

Dentro de campo, o técnico Abel Ferreira tem a chance de mudar o esquema de jogo. O português tem a chance de fazer o 4-4-2 ou a volta dos três zagueiros. Além disso, o treinador segue com desfalques: Andreas está suspenso por expulsão em duelo contra o Vitória. Assim, Emiliano Martínez pode ganhar a vaga no setor. Por outro lado, Vitor Roque e Gustavo Gómez, portanto, devem voltar ao time tiutular depois de serem poupados por conta da Data Fifa. Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton, afinal, seguem em recuperação de problemas físicos.

Como chega o Fluminense

O time tricolor vem confiante e embalado após vitória em clássico sobre o Flamengo no meio de semana e chegou até a ajudar o Palmeiras. Agora, a equipe carioca, portanto, também pode ser uma “pedra no sapato” do Alviverde. Além da busca por uma vaga na Libertadores, o Flu também mira melhorar o desempenho fora de casa ao fim do Brasileirão.

Para partida, o técnico Luis Zubeldía terá algumas mudanças. Thiago Silva, Lucho Acosta e Ganso não viajaram para o duelo. Os três não têm lesões, mas serão preservados por conta do gramado sintético. Além deles, Renê é ausência por receber o terceiro cartão amarelo. Desta maneira, a zaga tende a ser composta por Ignácio e Freytes. Entretanto, o zagueiro argentino pode ser utilizado na lateral esquerda. Com isso, Igor Rabello pode ganhar chance. No meio, o treinador deve utilizar a trinca de volantes (Martinelli, Hércules e Nonato). Por fim, a outra opção seria o meia Lima.

PALMEIRAS x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data-Hora: 22/11/2025 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Fuchs), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal, Veiga (Martínez), Allan e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

