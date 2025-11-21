Olympique atropela o Nice e assume liderança provisória do Francês

Com show de Greenwood e Aubameyang, time de Marselha faz 5 a 1 no dérbi do Mediterrâneo e pressiona o PSG na briga pela ponta da Ligue 1 / Crédito: Jogada 10

O Olympique não tomou conhecimento do Nice no dérbi do Mediterrâneo e goleou o adversário por 5 a 1, nesta sexta-feira (21), na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. Mason Greenwood foi o nome do jogo com dois gols marcados, ao lado de Aubameyang, com gol e assistências para Timothy Weah e para o brasileiro Igor Paixão no Allianz Riviera. Mohamed-Ali Cho anotou o gol de honra para os donos da casa no Allianz Riviera. Dessa forma, o clube de Marselha assumiu a liderança provisória da Ligue 1. LEIA MAIS: Camp Nou reabre com casa cheia para Barcelona x Athletic Bilbao

Greenwood confirmou a grande temporada e segue como o grande destaque até o momento nesta edição da Ligue 1. Com os dois gols marcados nesta sexta-feira, o meia do Olympique de Marselha chegou a 10 gols e assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês. Dessa maneira, o Olympique de Marselha chegou a 28 pontos e coloca pressão no PSG, que tem 27 e recebe o Le Havre neste sábado (22), às 17h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Ou seja, o clube de Paris pode reassumir a ponta da tabela em caso de vitória em casa. Por outro lado, o Nice chegou à terceira derrota consecutiva no Campeonato Francês e segue em 9º lugar, com 17 pontos. No entanto, o clube ainda pode perder até duas posições no decorrer desta 13ª rodada. Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês Sexta-feira (21/11)

Nice 1×5 Olympique de Marselha

Sábado (22/11)

Lens x Strasbourg – 13h

Rennes x Monaco – 15h

PSG x Le Havre – 17h05

Domingo (23/11)

Auxerre x Lyon – 11h

Toulouse x Angers – 13h15

Brest x Metz – 13h15

Nantes x Lorient – 13h15

Lille x Paris FC – 16h45