Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, Newcastle e Manchester City se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no St. James Park, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês . Afinal, os donos da casa chegam de duas derrotas e buscam se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, no entanto, os Citizens continuam a perseguição ao líder Arsenal.

Como chega o Newcastle

O Newcaslte ainda não conseguiu embalar no Campeonato Inglês em 2025/26. Após sofrer duas derrotas consecutivas, o time dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton tenta retornar para os trilhos. Contudo, a missão não é tão simples. Afinal, do outro lado está o Manchester City de Pep Guardiola.

Para o jogo contra o Manchester City, o técnico Eddie Howe terá problemas para definir o time. Afinal, o zagueiro Dan Burn, um dos principais líderes da equipe, recebeu cartão vermelho na derrota para o Brentford. Dessa forma, Lewis Hall deve ser o substituto. Já o brasileiro Joelinton é dúvida para o confronto.

Como chega o Manchester City

Embalado com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Manchester City voltou a brigar pelo título do Campeonato Inglês. Porém, precisa tirar quatro pontos de vantagem do líder Arsenal. Portanto, os Citizens precisam da vitória contra o Newcastle para não perder os Gunners da vista.

Para o jogo contra o Newcastle, o técnico Pep Guardiola deve manter a base que venceu o Liverpool na última partida. O treinador espanhol, no entanto, ainda não pode contar com Kovacecic, lesionado. Além disso, o holandês Reijnders pode ganhar o lugar do francês Cherki, o que mudaria a posição de Phil Foden.