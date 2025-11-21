Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada da Premier League 2025/26 após pausa para Data Fifa de novembro / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26 após a pausa para a Data Fifa de novembro. Neste sábado (22), Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Camp Nou reabre com casa cheia para Barcelona x Athletic Bilbao Como chega o Liverpool O Liverpool não atravessa um bom momento na temporada e apostou no tempo de treinamento durante a Data Fifa para reencontrar o bom futebol. No último compromisso, os Reds perderam por 3 a 0 para o Manchester City e se distanciaram da briga pela liderança. Dessa maneira, o time caiu para a 8ª posição, com oito pontos atrás do líder Arsenal. No entanto, uma vitória em casa, diante de uma combinação de resultados, pode colocar o Liverpool na terceira posição. Para o duelo deste sábado, o técnico Arne Slot tem motivos para comemorar. Isto porque o goleiro brasileiro Alisson está recuperado de lesão e volta a ser titular no gol do Liverpool. Porém, a lista de desfalques segue extensa. Conor Bradley, Florian Wirtz, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong e Stefan Bajcetic estão lesionados e serão baixas diante do Forest.

Como chega o Nottingham Forest Por outro lado, o Nottingham Forest vive uma situação ainda mais delicada. O time tenta se reestruturar após a chegada do técnico Sean Dyche, que assumiu a vaga após a demissão de Ange Postecoglou, e já soma duas vitórias, dois empates e somente uma derrota. Dessa maneira, a equipe vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Leeds, no City Ground, antes da pausa para a Data Fifa e respirou na tabela da Premier League. Com o triunfo em casa, o Forest chegou a nove pontos, na penúltima posição, somente um ponto atrás do Burnley, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porém, Sean Dyche também enfrenta alguns problemas no elenco. Angus Gunn, Douglas Luiz, Ola Aina e Oleksandr Zinchenko estão fora por lesão, enquanto Callum Hudson-Odoi, Chris Wood e Dilane Bakwa aparecem como dúvidas.