Lateral volta a brilhar por Portugal, adversário do Brasil na semifinal do Mundial Sub-17

José Neto, de 17 anos, vive grande fase na seleção portuguesa e chega como um dos nomes mais perigosos do duelo contra time brasileiro
Autor Jogada 10
José Neto é um dos destaques de Portugal na Copa do Mundo Sub-17, adversário do Brasil na semifinal, marcada para a próxima segunda-feira (24). Após marcar na estreia contra a Nova Caledônia e de anotar dois gols e duas assistências no duelo seguinte, diante de Marrocos, o lateral-esquerdo do Benfica voltou a decidir. Nas quartas de final, na vitória por 2 a 0 sobre a Suíça nesta sexta-feira (21), ele marcou um golaço e garantiu o segundo gol da seleção portuguesa no jogo.

José Neto tem somente 17 anos e já desponta como um nome importante tanto na seleção de Portugal quanto no Benfica.

O jovem lateral tem como referências Álvaro Carreras — vendido pelo Benfica ao Real Madrid na última janela de transferências do verão europeu por 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) — e também Nuno Mendes, destaque do PSG.

Campeão da Eurocopa Sub-17 com Portugal, Neto se destaca pelo posicionamento defensivo e pela presença constante no ataque. Na Copa do Mundo da categoria, organizada no Qatar, ele tem mostrado maturidade e regularidade acima da média.

“Estou no Benfica há muitos anos e sempre gostei muito de estar aqui. Estou evoluindo como jogador e como pessoa. Aprendi que nem sempre estaremos no nosso melhor, mas é nesses momentos que crescemos ainda mais”, disse ao assinar seu primeiro contrato profissional.

futebol internacional

