Lanús x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Lanús x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragemLanús e Atlético Mineiro se enfrentam no Defensres del Chaco, no Paraguai, neste sábado (22), pela grande final da Copa Sul-Americana
O Atlético Mineiro enfrenta o Lanús, da Argentina, neste sábado (22), às 17h (horário de Brasília), pela grande final da Copa Sul-Americana. No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Galo vai em busca do seu primeiro título da competição, enquanto os argentinos buscam o bicampeonato.
Enquanto o Atlético chegou a final da Sul-Americana passando pelo Independiente del Valle, do Equador, nas semifinais, o Lanús eliminou a Universidad de Chile na última fase. Antes disso, no entanto, o Galo teve um caminho maior do que o time argentino.
Afinal, o Atlético foi apenas o segundo colocado do seu grupo, e precisou passar pelo Bucaramanga nos playoffs da competição. Na sequência, eliminou Godoy Cruz e Bolívas, antes de passar pelo Del Valle. O Lanús, no entanto, foi o primeiro colocado da sua chave e passou direto para as oitavas. Os argentinos, então, passaram por Central Córdoba e eliminaram o Fluminense, em pleno Maracanã, antes de enfrentarem a Universidad de Chile.
Onde assistir
A partida entre Lanús e Atlético Mineiro terá transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Paramount (Streaming).
Como chega o Atlético Mineiro
Depois de um começo conturbado de passagem pelo Atlético, Jorge Sampaoli conseguiu emendar uma boa sequência no time e ficou sete jogos sem perder. Foi neste período, inclusive, que o Galo passou pelo Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana. Recentemente, no entanto, as atuação do time voltaram a preocupar. Afinal, o Galo vem de um frustrante empate com o Fortaleza, em plena Arena MRV, e de uma derrota para o Red Bull Bragantino, ambos pelo Brasileiro.
Além disso, o Atlético pode ter um importante desfalque para a decisão deste sábado. Com uma lesão muscular, Alan Franco não treinou com o elenco na manhã desta sexta-feira (21). O jogador fez apenas trabalhos de fisioterapia na academia. Assim, é dúvida para a final contra o Lanús. Além de Alan Franco, o Galo também confirmou a lesão de Patrick. O volante sentiu dores musculares na parte posterior da coxa direita e será reavaliado em Belo Horizonte.
Como chega o Lanús
O Lanús chega em um bom momento para a final da Copa Sul-Americana. O Granate teve apenas uma derrota nos últimos 13 jogos, com oito vitórias e quatro empates no período. O time argentino ficou na segunda colocação do Grupo 2 do Clausura e vai enfrentar o Tigre nas oitavas. Além disso, foi o oitavo melhor entre os 30 clubes na classificação anual da elite do futebol argentino.
Para a decisão contra o Atlético, o Lanús ter a mesma base que levou o time até a final da competição. Recentemente, o técnico Pellegrino teve o retorno do zagueiro Ronaldo De Jesus, que estava fora desde agosto. No entanto, o treinador deve manter o time que vinha atuando nas últimas semanas e De Jesus deve começar no banco.
LANÚS x ATLÉTICO MINEIRO
Copa Sul-Americana – Final (jogo único)
Data e horário: 22/11/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai
LANÚS: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
ATLÉTICO: Everson, Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso, Guilherme Arana, Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander, Igor Gomes, Bernard, Gustavo Scarpa (Rony), Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)