Kaio Jorge dispara na artilharia e ainda acredita no título brasileiro: “Muita chance”

Atacante marcou duas vezes no empate da Raposa com o Juventude em 3 a 3 e chegou a 19 gols na tabela de artilheiros

O tropeço em Caxias do Sul manteve o Cruzeiro distante da briga pelo título. Agora, o Cabuloso chegou a 65 pontos, contra 71 do Rubro-Negro carioca e 69 do Palmeiras. No entanto, Kaio Jorge ainda acredita que a equipe mineira pode surpreender nas últimas quatro rodadas do Brasileirão.

“A gente tem muita chance, tanto na Copa do Brasil, como no Brasileiro. Sei que é difícil, mas Flamengo e Palmeiras estão um pouco à frente. A gente vai lutar até o final, Brasileirão é jogo atrás de jogo. Um vacilo ali, outra equipe vence, acaba que dá uma encurtada. Vamos dar a vida para sair com esse título”, afirmou.

Se a conquista do principal campeonato do futebol brasileiro não vier, Kaio Jorge ficou em situação confortável no topo de artilheiros. Assim, pode conquistar uma de suas metas na temporada.

“Quero muito ser campeão com a camisa do Cruzeiro. Isso é um objetivo meu, um sonho meu. As metas me ajudam, estou buscando a artilharia. Sou atacante que tenho confiança da torcida e dos companheiros, quero sempre estar marcando, porque para mim é muito importante”.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (23), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, no Mineirão.