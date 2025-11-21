Ivan tem lesão diagnosticada e desfalca o Inter no Brasileirão

Goleiro saiu no intervalo na vitória do Inter sobre o Ceará por 2 a 1, no Castelão, na última quinta. Colorado tem mais três desfalques / Crédito: Jogada 10

O Inter conquistou importante vitória sobre o Ceará por 2 a 1, no Castelão, e se afastou da zona do rebaixamento. Contudo, o Colorado ganhou um baita problema para a reta final da temporada. Afinal, o goleiro Ivan realizou exame que constatou uma lesão muscular na coxa esquerda. Ivan sofreu uma lesão grau 2 no local. A expectativa é que ele tenha condições de jogo somente em um mês. Logo, ele estaria fora das últimas quatro partidas do Inter no Brasileirão, que termina no dia 7 de dezembro.

Contra o Ceará, o goleiro deixou o jogo no intervalo. Ele precisou ser atendido aos 27 minutos do primeiro tempo, mas suportou as dores. Reserva imediato, Anthoni entrou para atuar na segunda etapa. A lesão vem como uma bomba para Ivan, que acumulava sete partidas consecutivas pelo Colorado, algo que ele não conseguia desde a época de Ponte Preta. Neste período, virou um dos destaques do Colorado. O goleiro chegou ao Inter no início do ano passado. Logo em sua estreia, rompeu os ligamentos do joelho direito e perdeu praticamente toda a temporada. Em 2025, passou por artroscopia no joelho esquerdo. Sem Ivan e Rochet, que se recupera de lesão no pé esquerdo e cirurgia na mão esquerda, o técnico Ramón Díaz deve escalar Anthoni nos últimos jogos da temporada. Aliás, Diego Esser e Kauan Jesus disputarão o posto de goleiro reserva.