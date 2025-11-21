Grêmio deve ter quatro mudanças para enfrentar o Botafogo

Ainda sonhando com um possível G8 no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Botafogo, neste sábado (22), no Nilton Santos

Afinal, caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, o Brasil terá mais uma vaga na Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Apesar de estar apenas na 12ª colocação, o Grêmio está apenas dois pontos atrás do Red Bull Bragantino, oitavo colocado da competição.

Com a boa e importante vitória sobre o Vasco , na última quarta-feira (19), o Grêmio praticamente se livrou do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, agora o Tricolor tenta ter uma reta final de competição tranquila. Além disso, ainda sonha com uma vaga em um possível G8 para buscar uma vaga na Copa Libertadores.

E, para tentar seguir brigando por esta possível vaga, o Grêmio encara, neste sábado (22), o Botafogo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, inclusive, deve ter muitas mudanças para a partida no Nilton Santos, às 19h30 (horário de Brasília).

As principais mudanças devem acontecer na zaga. Afinal, Wagner Leonardo, que foi titular contra o Vasco, recebeu o terceiro o cartão amarelo e está suspenso. Assim, Kannemann deve voltar ao time. Além disso, Noriega, que ficou fora da última partida por ter atuado pela seleção do Peru durante a Data Fifa, também deve voltar e formar a dupla de zaga com Kannemann.

Mudanças no meio e ataque

Além das mudanças na defesa, o técnico Mano Menezes também deve promover mexidas no setor ofensivo. Edenilson, que cumpriu suspensão contra o Vasco, volta ao time titular contra o Botafogo.

Além disso, no ataque, Alysson, que começou no banco contra o Vasco por um mal-estar, também deve voltar a equipe titular no lugar de Pavón.