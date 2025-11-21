Gattuso digere revés e projeta repescagem para a Itália: “Precisamos superar o vexame”Treinador enfrenta enorme pressão para recolocar a Itália na Copa do Mundo e se prepara para enfrentar a Irlanda do Norte, em março
A Itália volta a conviver com a possibilidade de ficar de fora de mais uma Copa do Mundo. Afinal, a seleção despediu-se do Grupo I com uma goleada por 4 a 1 para a Noruega e terá pela frente dois jogos na disputa da repescagem europeia para não repetir as frustrações de 2018 e 2022. Diante disso, o treinador Gennaro Gattuso digere o revés em casa e projeta os próximos jogos, disputados em março.
Nesse sentido, a Azzurra enfrentará a Irlanda do Norte, em jogo único, em casa. Caso avance, medirá forças com o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia, como visitante, para buscar uma vaga no Mundial 2026.
“Deixei esses dias de lado. Precisamos superar o vexame que passamos no domingo em San Siro. Estamos na 11ª rodada e nos veremos novamente na 30ª. Vou conversar com os jogadores. Seria importante ter alguns dias de descanso, além de antecipar a rodada do campeonato antes dos playoffs. Montella me disse que vão pedir isso na Turquia. Veremos”, disse.
“É uma pena o que aconteceu na partida de outro dia. Mentalmente, achávamos que tínhamos melhorado. Mas uma derrota por quatro gols é difícil, acho que nossa fragilidade ficou exposta. Aceito o primeiro tempo, mas depois não podemos sumir de campo como fizemos”, prosseguiu.
“O verdadeiro problema não é a escalação, mas a tática. Se fizermos as coisas bem e formos competitivos, não podemos cometer erros como os da outra noite. Minha comissão técnica e eu temos que resolver esse problema. Enquanto isso, vamos estudar a Irlanda para entender como abordá-los e cometer o mínimo de erros possível”, explicou.