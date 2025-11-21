Gattuso digere revés e projeta repescagem para a Itália: “Precisamos superar o vexame”

Treinador enfrenta enorme pressão para recolocar a Itália na Copa do Mundo e se prepara para enfrentar a Irlanda do Norte, em março

A Itália volta a conviver com a possibilidade de ficar de fora de mais uma Copa do Mundo. Afinal, a seleção despediu-se do Grupo I com uma goleada por 4 a 1 para a Noruega e terá pela frente dois jogos na disputa da repescagem europeia para não repetir as frustrações de 2018 e 2022. Diante disso, o treinador Gennaro Gattuso digere o revés em casa e projeta os próximos jogos, disputados em março.

Nesse sentido, a Azzurra enfrentará a Irlanda do Norte, em jogo único, em casa. Caso avance, medirá forças com o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia, como visitante, para buscar uma vaga no Mundial 2026.