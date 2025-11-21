Galvão Bueno já tem possível data para deixar o hospital

Galvão Bueno já tem possível data para deixar o hospitalApós alegar fortes dores nos rins, Galvão Bueno foi levado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, onde segue em observação
O narrador Galvão Bueno tem data para deixar a internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com Letícia Bueno, sua filha e empresária, com a evolução no tratamento de pneumonia, a tendência é de que receba alta nesta sexta-feira (21). Ele passou por exames e, atualmente, o comunicador está em observação em um quarto hospitalar, pois a recuperação teve progressão.
Anteriormente, Galvão Bueno chegou a ficar internado na unidade de terapia intensiva (UTI) por alguns dias. O profissional de comunicação foi às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, no último sábado (15). Na oportunidade, a intervenção ocorreu porque ele reclamou de intensas dores nos rins. Inicialmente, a análise apontou um diagnóstico de pneumonia.
O quadro e o cenário em que se encontrava o narrador exigiram que o comunicador cancelasse sua presença em compromissos profissionais. Entre elas, na transmissão da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão, na Amazon Prime Video. Além disso, não participou da edição da última segunda-feira (17) do programa “Galvão e Amigos”, exibido pela Band.
Galvão Bueno tranquiliza fãs e comenta futebol
Com o objetivo de amenizar a preocupação de seus admiradores, o narrador publicou um vídeo para atualizar a sua situação e comentar o empate do Brasil com a Tunísia.
“Ainda estou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas já para sair e voltar ao trabalho. Tive uma pneumonia viral, nada de muita gravidade, mas que tem que ser muito bem tratada. Segunda-feira já estou aí, no ‘Galvão e Amigos’ [da Band] e aqui, no dia a dia com vocês”, comunicou Galvão Bueno.
Posteriormente, o profissional de comunicação deu uma opinião otimista sobre o trabalho de Ancelotti. Ele considera ser evidente o trabalho de montagem da equipe, menos no setor defensivo. Em outra ocasião, abordou a disputa pela posição de centroavante e citou indefinições que também estão no imaginário do torcedor.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.