Furia x Peluche Calegari, onde assistir a final da Kings Cup América

Nesta sexta-feira (21/11), vamos conhecer quem será o melhor time do continente na Kings League. Furia e Peluche Calegari decidem no estádio Alfredo Harp Helú, quem será o grande campeão da Kings Cup América. A bola rola às 23h30 (horário de Brasília).

Como chega o Peluche Calegari

No último domingo (16/11), o Peluche Calegari goleou o Los Chamos por impressionantes 10 a 1, conquistando a Kings Cup México e garantindo vaga na final da Kings Cup América. A performance dominadora da equipe mexicana chamou atenção até mesmo dos torcedores mais acostumados às surpresas do torneio. Apesar de uma atuação sólida, a equipe entrou como leve azarão diante do adversário que tinha a melhor campanha da etapa. O destaque da final foi Van Rankin, autor de dois gols e eleito MVP da decisão.

Como chega a Furia

Do outro lado, a Furia chega embalada após conquistar a Kings Cup Brasil. O time comandado por Neymar e Cris Guedes derrotou a sua grande rival G3X em uma final eletrizante e nos shootouts, garantido sua vaga na final das Américas. Contudo, a Pantera sofreu um grande desfalque. Afinal, o goleiro Victão, um dos grandes nomes da campanha do título, está fora da decisão por conta de um problema em seu visto. Ele não conseguiu ingressar no México e ficou fora dos relacionados. Assim, a responsabilidade deve novamente cair no colo do trio estrelado por Jeffinho, Lipão e Leleti.

