Fluminense tem rodada quase perfeita, abre nove pontos no G7 e se aproxima da Libertadores

Tricolor bate rival Flamengo, assume a sexta colocação e pode encaminhar a vaga em caso de bom resultado com o Palmeiras, no sábado

O Fluminense teve uma rodada quase perfeita na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, venceu o arquirrival Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, e viu quase todos os adversários que ainda almejam disputar o torneio continental em 2026 perderem pontos (com exceção do Botafogo). Dessa forma, os comandados do técnico Zubeldía podem encaminhar a vaga em caso de triunfo sobre o Palmeiras. O confronto ocorre neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 98.9% de chance de disputar a Libertadores-2026. O Alvinegro, por sua vez, soma 99,6%, enquanto o Bahia, que perdeu para o Fortaleza, tem 96.3%. Além disso, o Fluminense viu o São Paulo, que tentava se aproximar do G7, perder o clássico para o Corinthians e estacionar nos 45 pontos. A atual diferença é de nove pontos restando apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão. Mais do que isso, as duas equipes se enfrentam no próximo dia 27 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem também agora tem 45 pontos são Corinthians e Bragantino. Com a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, a tendência é que os cinco primeiros do campeonato garantam vaga direta na fase de grupos. Com isso, o tricolor deve disputar ponto a ponto com o Glorioso e o Esquadrão de Aço a quinta colocação.