Fluminense poupará Thiago Silva e Acosta contra Palmeiras

O Fluminense terá dois desfalques importantes para o próximo jogo do Brasileirão. Afinal, a comissão técnica decidiu poupar o zagueiro Thiago Silva e o meia Lucho Acosta do confronto contra o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do campeonato.

A comissão técnica decidiu poupar Thiago Silva por causa do desgaste. O zagueiro não tem nenhum problema físico. O único motivo é o gramado sintético do Allianz Parque. Afinal, jogar em grama artificial prejudica a recuperação do jogador, que tem 41 anos. Portanto, ele será preservado e ficará no Rio de Janeiro para se recuperar com mais cuidado.