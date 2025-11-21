Fluminense poupará Thiago Silva e Acosta contra Palmeiras

Fluminense poupará Thiago Silva e Acosta contra PalmeirasJogadores foram poupados por desgaste físico
O Fluminense terá dois desfalques importantes para o próximo jogo do Brasileirão. Afinal, a comissão técnica decidiu poupar o zagueiro Thiago Silva e o meia Lucho Acosta do confronto contra o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do campeonato.
A comissão técnica decidiu poupar Thiago Silva por causa do desgaste. O zagueiro não tem nenhum problema físico. O único motivo é o gramado sintético do Allianz Parque. Afinal, jogar em grama artificial prejudica a recuperação do jogador, que tem 41 anos. Portanto, ele será preservado e ficará no Rio de Janeiro para se recuperar com mais cuidado.
Por outro lado, Lucho Acosta sentiu dores na coxa esquerda no clássico com o Flamengo. Os exames, no entanto, não apontaram lesão, para alívio dos tricolores. Contudo, ele será preservado para evitar o risco de sofrer um problema mais grave. O meia Ganso também não viajou com a delegação por causa do gramado artificial do estádio do Palmeiras.
Sem Thiago Silva, a tendência é que Ignácio receba uma oportunidade. Já no lugar de Acosta, Lima e Nonato disputam posição. Zubeldía, aliás, já testou Lima em outras oportunidades, mas no Fla-Flu decidiu dar chance para Nonato. Por fim, o treinador argentino não terá o lateral-esquerdo Renê, suspenso. Fuentes e Guga são as outras opções para a lateral.
Com a vitória no clássico, o Fluminense chegou aos 54 pontos e assumiu a sexta colocação.