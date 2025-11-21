Fluminense dá volta por cima contra times do G4 do Brasileirão

Diferente do 1° turno, Tricolor não perdeu para equipes que estão no topo da tabela da e pode melhorar aproveitamento; confira

Nos primeiros duelos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, que compõem o G4, o Fluminense não somou sequer pontos. Entretanto, no segundo turno, o Tricolor vem acumulando um grande desempenho contra os quatro primeiros colocados, deixando para trás os resultados ruins da primeira parte do torneio.

A equipe do Fluminense , pode-se dizer, que não teme mais os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Depois de um aproveitamento zerado no primeiro turno contra o G4 da competição, a equipe tricolor conseguiu se reorganizar e ainda não perdeu para as equipes. Depois de superar o Flamengo na última quarta-feira, o Flu ainda tem a missão de enfrentar o Palmeiras e pode ficar ainda mais próximo da vaga pela Libertadores.

Pelo returno, a equipe comandada por Luis Zubeldía venceu o Mirassol, empatou com o Cruzeiro e bateu o Flamengo. O último duelo contra o G4 será no sábado (22), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, existem diferenças entre os duelos do primeiro e do segundo turno. A sequência contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras aconteceu dias depois da histórica campanha de semifinalista no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Agora com Luís Zubeldía, o Fluminense teve apenas o Brasileirão para focar até dezembro. Depois disso, o treinador encerrará a temporada com a Copa do Brasil.

“O jogo de hoje, mesmo sendo muito duro em todos os aspectos, exigia um nível de concentração muito alto, até porque estamos enfrentando adversários fortes em sequência. O Mirassol, Cruzeiro e o Flamengo, todos times que estão na parte de cima da tabela e fazem um bom Brasileirão”, disse Zubeldía em coletiva.

Luta por Libertadores

Com 54 pontos, o Fluminense ocupa a sexta colocação e ainda viu o Bahia perder para o Fortaleza na última quinta-feira (20). O sonho por vaga na Libertadores segue muito vivo. Uma vitória diante do Palmeiras no próximo sábado encaminha a vaga para o Tricolor. O G7 ainda pode virar G8 dependendo do que acontecer nas finais da Copa do Brasil.