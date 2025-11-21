Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense dá volta por cima contra times do G4 do Brasileirão

Fluminense dá volta por cima contra times do G4 do Brasileirão

Diferente do 1° turno, Tricolor não perdeu para equipes que estão no topo da tabela da e pode melhorar aproveitamento; confira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A equipe do Fluminense, pode-se dizer, que não teme mais os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Depois de um aproveitamento zerado no primeiro turno contra o G4 da competição, a equipe tricolor conseguiu se reorganizar e ainda não perdeu para as equipes. Depois de superar o Flamengo na última quarta-feira, o Flu ainda tem a missão de enfrentar o Palmeiras e pode ficar ainda mais próximo da vaga pela Libertadores.

Nos primeiros duelos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, que compõem o G4, o Fluminense não somou sequer pontos. Entretanto, no segundo turno, o Tricolor vem acumulando um grande desempenho contra os quatro primeiros colocados, deixando para trás os resultados ruins da primeira parte do torneio.

Pelo returno, a equipe comandada por Luis Zubeldía venceu o Mirassol, empatou com o Cruzeiro e bateu o Flamengo. O último duelo contra o G4 será no sábado (22), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, existem diferenças entre os duelos do primeiro e do segundo turno. A sequência contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras aconteceu dias depois da histórica campanha de semifinalista no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Agora com Luís Zubeldía, o Fluminense teve apenas o Brasileirão para focar até dezembro. Depois disso, o treinador encerrará a temporada com a Copa do Brasil.

“O jogo de hoje, mesmo sendo muito duro em todos os aspectos, exigia um nível de concentração muito alto, até porque estamos enfrentando adversários fortes em sequência. O Mirassol, Cruzeiro e o Flamengo, todos times que estão na parte de cima da tabela e fazem um bom Brasileirão”, disse Zubeldía em coletiva.

Luta por Libertadores

Com 54 pontos, o Fluminense ocupa a sexta colocação e ainda viu o Bahia perder para o Fortaleza na última quinta-feira (20). O sonho por vaga na Libertadores segue muito vivo. Uma vitória diante do Palmeiras no próximo sábado encaminha a vaga para o Tricolor. O G7 ainda pode virar G8 dependendo do que acontecer nas finais da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar