Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragemLíder do Brasileirão, Rubro-Negro visa se recuperar da derrota para o Fluminense, enquanto Massa Bruta busca quarta vitória seguida
Sem tempo para negociar descanso, o Brasileirão já volta neste sábado (22/11) com mais três partidas pela 35ª rodada. Uma delas será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), quando o líder Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, oitavo colocado. É a chance de o Rubro-Negro lamber as feridas após a derrota no Fla-Flu, enquanto o Massa Bruta pode chegar à quarta vitória consecutiva, dando sequência ao seu momento positivo sob o comando de Vagner Mancini. Saibamos, então, como chegam as equipes para este importante duelo pela reta final do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.
Como chega o Flamengo
O Flamengo desperdiçou uma excelente oportunidade de abrir cinco pontos para o vice-líder Palmeiras, na última quarta-feira (19/11). Foi quando o time do técnico Filipe Luís perdeu pela primeira vez em um clássico em 2025, ficando no 2 a 1 contra o Fluminense, pela 34ª rodada.
Para enfrentar o Bragantino, Filipinho tem retornos e desfalques. Afinal, poderá retomar alguns selecionáveis que ficaram fora contra o rival Tricolor, como os laterais Varela e Alex Sandro, além do meia de Arrascaeta. Já o zagueiro Léo Ortiz, ausente desde a semifinal contra o Racing (ARG), no dia 29 de outubro, deve voltar pelo menos ao banco de reservas. Danilo pode iniciar jogando na vaga do jovem João Victor, que falhou contra o Flu. O meia De la Cruz também pode voltar ao time.
Por outro lado, dois volantes ficam fora por suspensão. Erick Pulgar e Saúl Ñíguez levaram o terceiro amarelo e, por isso, desfalcam o Rubro-Negro. Pedro e Allan, lesionados, seguem fora. O Flamengo é o líder do Brasileirão, com 71 pontos – dois a mais que o vice-líder Palmeiras, que joga ao mesmo tempo no sábado, contra o Fluminense.
Como chega o Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino vem muito bem, obrigado, desde a chegada de Vagner Mancini. Isso porque o Massa Bruta, apesar da derrota para o Bahia (2 a 1) na estreia do experiente treinador, emplacou três vitórias seguidas, pegando o elevador no Brasileirão. Assim, já volta a surgir na oitava posição, com 45 pontos.
Para este jogo, Mancini realizará mudanças na zaga. Pedro Henrique, que cumpriu suspensão no triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo (16/11), volta. Já Alix Vinícius, suspenso, vira desfalque. Dessa forma, Gustavo Marques – autor de um dos gols contra o Galo -, segue como titular, mas agora pelo lado esquerdo. Lembrando que Gusman Rodríguez, Bruno Gonçalves, Eric Ramires, Matheus Fernandes, Henry Mosquera e Agustín Sant’Anna, lesionados, estão fora de ação. Vinicinho, por sua vez, segue em transição física.
FLAMENGO x RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data e horário: 22/11/2025 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (De la Cruz) e de Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Técnico: Filipe Luís.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir: Premiere
