Flamengo critica desempenho do VAR no clássico com o Fluminense: “Erro absurdo e grave”

O Flamengo emitiu uma nota, na noite desta quinta-feira (20), com reclamações ao VAR do clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, a diretoria reclama da não marcação de um possível pênalti em Bruno Henrique, na qual considera um “erro absurdo e grave”.

Dessa forma, o Rubro-Negro cita nominalmente o árbitro Wagner Reway, responsável pelo VAR do clássico. Na visão do clube, houve uma irregularidade no contato do zagueiro Thiago Silva com o atacante dentro da área.